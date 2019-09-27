Югорчанам в прямом эфире ответят на вопросы о здравоохранении региона

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
30 сентября состоится очередная онлайн-конференция, темой которой станет здравоохранение – такой запрос сформировали жители региона в социальных сетях. В прямом эфире югорчане узнают, как в регионе реализуется национальный проект «Здравоохранение» и получат ответы на самые актуальные вопросы по теме медицинского обслуживания населения.
Участниками в студии станут представители департамента здравоохранения Югры, главные врачи основных медицинских учреждений, в том числе специализированных – кардиологического диспансера, перинатального центра, центра общей врачебной практики и других.
«Вместе с вами, окружным профильным департаментом @dzhmao, главврачами учреждений здравоохранения обсудим такие вопросы, как запись на прием, льготное лекарственное обеспечение, обеспечение детей молочными смесями и молочными продуктами (в том числе детей-аллергиков), вакцинацию, доступность диагностических обследований, качественные и безопасные роды, медпомощь новорожденным, кадровое обеспечение отрасли» - сообщила на своей странице в Инстаграм губернатор Югры Наталья Комарова.
Вопросы, видеообращения и предложения уже сейчас можно направить в официальной группе региона «Югра» в социальной сети «ВКонтакте». Самые актуальные будут озвучены в эфире, авторы отдельных вопросов будут приглашены в студию и смогут задать свои вопросы лично. Комментарии и вопросы будут приниматься и во время онлайн-трансляции. Эфир стартует в 14.00.
Напомним, что это уже четвертая по счету онлайн-конференция в этом году. Темами предыдущих встреч становились вопросы благоустройства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, бизнес и налоги. Темы встреч определены с учетом предложений югорчан – такой опрос проводился на странице губернатора Югры в Инстаграм, а также с учетом запросов и комментариев по определенным темам в социальных сетях.