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Уживутся ли два языка в одной голове? С началом нового учебного года опять вспыхнула полемика: должны ли и так перегруженные занятиями дети изучать еще и родную речь. В спор вступили все - от родителей до академиков.
Но, по мнению Федерального агентства по делам национальностей и журналистов «Комсомольской правды», двух мнений быть не может. Потому что:
- жив язык - жив народ,
- если ты чтишь предков, то обязан знать их язык,
- языковое разнообразие 193-х народов, проживающих в России, - наше общее богатство,
- знание более одного языка развивает любого человека.
Именно поэтому «КП» и ФАДН России продолжают прием заявок на III Всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово». Если у вас есть проекты, направленные на сохранение родного языка, заполняйте заявку и участвуйте в конкурсе и, может, именно на вашем языке завтра заговорит весь мир!
Подробности http://www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/