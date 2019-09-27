Сохранение ценных пород рыб

- Русский
Члены комиссии Общественной палаты округа по вопросам жилищно-коммунального комплекса и экологической безопасности провели круглый стол на тему: «О состоянии экологии в Обском бассейне, сохранении популяции ценных видов рыб, мониторинге состояния природной среды Югры». Перед заседанием для участников круглого стола была организована экскурсия на «Югорский рыбоводный завод». Данное предприятие занимается сохранением и поддержкой естественной популяции осетровых и сиговых пород. Сейчас на заводе разводят муксуна, стерлядь и сибирского осетра. По словам директора Павла Павлова, выращивать эти ценные виды рыб – очень хлопотная работа. Каждый осетр имеет электронный чип, который считывает всю информацию о созревании рыбы.
– Согласно действующему законодательству, нефтегазовые компании обязаны компенсировать ущерб, причиненный водным ресурсам, и выпускать мальков рыб. За последние пять лет недропользователи очень сильно снижают объемы заказов для воспроизведения популяции особо ценных видов рыб. Этот год показал, что все это связано с экономикой. Набрав долгов на пять лет, им сейчас не выгодно покупать мальков. В этом году 90% плана мы выпустили за свой счет, и только 10% – это нефтяники. Для решения этой проблемы необходима программа, – отметил Павел Павлов.
Более подробно этот вопрос обсудили на заседании комиссии в правительстве округа. Рекомендации были выработаны еще 11 апреля этого года. Как они были исполнены и на многие другие вопросы, касающиеся состояния водных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа, ответили представители природоохранной прокуратуры, Природнадзора Югры, исполнительных органов власти, а также члены и эксперты Общественной палаты Югры. На заседании круглого стола присутствовал гость с Ямала, это заместитель председателя Общественной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа по культуре, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, вопросам коренных малочисленных народов Севера Геннадий Павлович Кельчин. Так как кроме Югры, еще по территории Ямала и Томской области проходят популяции нерестовых рыб.
Участники заседания отметили, идет сокращение биоресурса. В первую очередь необходимо для этого разработать программу, где прописать механизм выплаты компенсации для сохранения всех ценных и особо ценных видов. ФГБНУ «ВНИРО» еще раньше разработал перечень компенсаций, но он не работает. Также необходимо ввести систему планирования на законодательном уровне.
Свое мнение высказали почти все участники заседания. Вопросы касались не только восстановления и сохранения ценных пород рыб, а также проблемы браконьерства, особенностей работы природоохранных служб, вопросов вылова рыбы представителями коренных малочисленных народов Севера.
Члены комиссии пришли к мнению о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство с учетом региональной специфики и проведений постоянных мониторингов с привлечением соседних регионов.
Валентина Узель