Югорчане выбирают геральдический символ округа

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Югорчане выбирают геральдический символ округа

В Югре завершается этап общественных обсуждений по выбору эскиза будущего герба региона. Осталось всего два дня, чтобы проголосовать за выбранный вариант.

В течение месяца почти во всех муниципалитетах Югры прошли общественные обсуждения эскизов герба – главного геральдического символа региона. В дискуссиях участвовали общественники, учёные и представители коренных народов Севера. Идею поучаствовать в обсуждении герба поддержали многие югорчане. Жители уверены, что наш округ должен иметь достойный символ, который соответствует статусу региона и его истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам.

Авторская группа, руководит которой главный редактор сетевого издания «Геральдика.ру», автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России Юрий Росич, разработала 4 варианта эскиза герба Югры.

При их разработке учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте РФ и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях ранее, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

«На основании замечаний Геральдического совета при Президенте Российской Федерации наша авторская группа подготовила новый эскиз герба Югры, - рассказал руководитель группы Юрий Росич. -  Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа «Кат ухуп вой» - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью «Делами великая». Это слова из гимна Югры».

Онлайн-голосование проходило в группе ВКонтакте — bit.ly/30ZYvWc и продолжается до 15 октября на сайте Центра «Открытый регион».

15 октября Общественная палата Югры в режиме ВКС проведет общественные обсуждения эскиза герба с представителями общественности округа. В обсуждении примут участие представители общественных советов муниципальных образований, коренных малочисленных народов Севера, волонтерского движения, Союза писателей России, ветеранских организаций, активные граждане, депутаты, почетные граждане округа и муниципалитетов, члены и эксперты Общественной палаты.

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте Российской Федерации вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости, и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В дальнейшем были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

Несомненно, что новый герб будет не только соответствовать геральдическим канонам, но и будет отражать богатую историю и традиции Югры.

Мы приглашаем жителей округа принять участие в голосовании! Каким быть гербу Югры - решать нам!

До окончания голосования ОСТАЛОСЬ 2 дня!

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ МОЖНО ЗДЕСЬ

АУ "Открытый регион"

 

Пт, 10/11/2019 - 16:27

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