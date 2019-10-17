Продолжается осенний призыв граждан на военную службу

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В Доме журналистов состоялась пресс-конференция с членами окружной призывной комиссии. Информацию о призывной осенней кампании предоставили начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Югры Рустам Абдрашитов, председатель военно-врачебной комиссии Евгений Юровских, начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Ханты-Мансийска Джангар Мутаев и помощник начальника отделения по работе с гражданским населением Венер Юнусов.
Осенний призыв на военную службу начался с 1 октября и продолжится до конца года. Призывной возраст мужчин от 18 лет до 27 лет. По установленному плану на службу в рядах российской армии планируется отправить около 1 700 югорчан. Подлежат вызову 8 000 граждан. Из них кто-то получит отсрочки по семейным обстоятельствам, по временной негодности, для продолжения образования. Часть освобождается от призыва по состоянию здоровья.
Как стало известно, за первую декаду месяца в ряды вооруженных сил отправились уже 500 югорчан. Председатель военно-врачебной комиссии Евгений Юровских отметил, что физическое состояние призывников улучшается. Как показал весенний призыв, общие показатели здоровья будущих солдат улучшились за год на 5 процентов. Снижается количество тех, кто без объективных причин отказывается от выполнения гражданской воинской обязанности.
По словам Рустама Абдрашитова, ребята в основном идут на службу с желанием, уклонистов незначительное количество. Весной отказались тринадцать парней, по каждому проведены проверки и материалы переданы в правоохранительные органы. За отказ от воинской службы предстоит уголовная ответственность. Уклонистам могут предъявить штраф до 200 тысяч рублей или лишение свободы сроком до 2 лет. После погашения судимости уклонист обязан так же пройти службу.
Как отметили члены призывной комиссии, мужчины из Ханты-Мансийского автономного округа находятся на особом счету в воинских подразделениях как наиболее подготовленные к службе. Большая часть из них направляется в «элитные» войска – Воздушно-десантные войска, Военно-морской флот, части военно-космических сил, также попадают в состав президентского полка.
Призывники могут пройти альтернативную службу. По контракту служат минимум 2 года, а срочная служба всего 1 год. В осенний призыв на её прохождение поступило заявление от 4 человек. Джангар Мутаев сказал: «Те, кто имеет средне-профессиональное или высшее образование, могут поступить на службу по контракту вместо службы по призыву. Здесь имеется много плюсов: возможность выбора места прохождения службы, рода войск и денежное довольствие. В среднем оно составляет порядка 35 тысяч рублей, в северных районах соответственно выше, учитывая районный коэффициент и индексификации. Установлены льготы и социальные гарантии – ежегодные отпуска, нормированный 8-часовой рабочий день, 5-дневная рабочая неделя. Плюс предоставляется жилье».
К сведению, на осенний призыв 2019 года для прохождения альтернативной гражданской службы утверждены 4 организации по 3 должностям к приёму 4 граждан. Это психоневрологический интернат в посёлке Излучинск Нижневартовского района, кухонный работник – 1 человек, Нижневартовская городская детская поликлиника, врач-педиатр – 1 человек, Саранпаульская оленеводческая компания, оленевод – 1 человек, Казымская оленеводческая компания, оленевод – 1 человек.
В настоящее время в Югре альтернативную гражданскую службу проходит один гражданин, с которым заключен срочный трудовой договор, замечаний от руководства организации по прохождению службы не поступало.
Тамара Мерова