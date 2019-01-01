Тема очередного прямого эфира – ИНСУЛЬТ

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Тема очередного прямого эфира – ИНСУЛЬТ

Время: 25 октября в 14:00. В Югре проходит профилактический месячник по борьбе с инсультом.

В социальной сети «ВКонтактке» в группе «Послушайте, доктор.ХМАО-Югры» на вопросы югорчан ответит  врач-невролог инсультного Центра БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница», к.м.н Екатерина Остапчук.

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к стойкому очаговому поражению головного мозга. Инсульт  – острая сосудистая катастрофа. О том, как уберечь себя,  расскажет Екатерина Сергеевна. Вопросы уже принимаются  под постом-анонсом https://vk.com/doctor_hmao?w=wall-146735337_26634   

Ср, 10/23/2019 - 09:51

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