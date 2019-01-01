Югорчанка Надежда Гришкина удостоена федеральной премии «Душа России»

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Ежегодно Правительство Российской Федерации учреждает премию «Душа России» за вклад в развитие в народное творчество руководителей самодеятельных коллективов народного творчества,
солистов самодеятельных творческих коллективов, исполнителей эпоса, самодеятельных мастеров народного декоративно-прикладного искусства.
В 2019 году в адрес Окружного Дома народного творчества муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлен список лучших представителей народного творчества на соискание Всероссийской премии Правительства Российской Федерации. По итогам заседания Окружного художественного совета автономного округа определен победитель отборочного регионального этапа – Надежда Алексеевна Гришкина, член «Союза мастеров нематериального и материального культурного наследия Югры», обладатель квалификации «Мастер народно-художественных промыслов Югры», победительница множества конкурсов и фестивалей.
Надежда Алексеевна активно внедряет новые формы работы с населением Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, участвует в организации традиционных календарных праздников обско-угорских народов, активно применяет и внедряет инновационные формы и методы работы с подрастающим поколением югорчан.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2019 г. № 2430-р югорская мастерица удостоена премией Правительства Российской Федерации «Душа России» за вклад в развитие в народное творчество в номинации «Народный мастер».
Напомним, что в 2018 году премией «Душа России» в номинации «Традиционная народная культура» была удостоена Мария Кузьминична Волдина – югорская сказительница и поэтесса.
Информационная служба АУ ХМАО – Югры «Окружной Дом народного творчества»