В Ханты-Мансийске откроется туристская выставка-ярмарка «ЮграТур2019»

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С 8 по 9 ноября 2019 года в Ханты-Мансийске состоится ежегодная туристская выставка-ярмарка «ЮграТур 2019».
С 2018 года выставка проходит в новом формате: деловое выставочное мероприятие презентуется как единый туристский объект, представленный в виде этнографического стойбища. Выставочные стенды стилизованы в виде традиционного жилища коренных малочисленных народов Севера – чумов, мимо которых по ЧУМовой улице можно пройти до Города мастеров, где все желающие смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению югорских сувениров.
Здесь каждый сможет узнать о новых направлениях и предложениях представителей окружного, регионального, и международного турбизнеса. На выставке будут представлены туристические маршруты и программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Свердловской, Новосибирской, Тульской, Курганской областей, Алтайского края, республики Крым, Санкт-Петербурга и Москвы.
В течение двух дней на выставке пройдут презентации, семинары и круглые столы, посвященные актуальным вопросам туристической отрасли. В рамках выставки «ЮграТур» пройдет церемония награждения победителей конкурса «Событийный туризм Югры». Его главная цель – выявление и поощрение организаций, предприятий и отдельных представителей, туристкой индустрии округа, осуществляющих деятельность по развитию и продвижению туризма в регионе.
На площадке выставки будет организована ярмарка югорских деликатесов и пройдет гастрономический фестиваль «Попробуй Югру на вкус». Гости мероприятия смогут узнать рецепты приготовления деликатесов от шеф-поваров, принять участие в кулинарных мастер-классах и конечно попробовать получившееся блюда.
7-9 ноября, в период «ЮграТур 2019» пройдет Всероссийский Молодёжный образовательный марафон «Турпроект. Марш-бросок. Югра». В рамках образовательного марафона будут разработаны проекты в сфере молодёжного туризма, актуальные для Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Участниками «Турпроекта» станут более 50 студентов в возрасте от 18 до 24 лет.
В программе мероприятия – проектная работа, тренинги и мастер-классы от ведущих экспертов творческих индустрий, туризма и гостеприимства. С первого дня каждый его участник выберет одно из пяти направлений, по которому пройдёт серию мастер-классов по дизайну, фото- и видеомастерству, журналистике, маркетингу, PR и туристическому менеджменту. Эксперты «Турпроекта» научат участников самым актуальным инструментам и методикам, что поможет им внести свой вклад в развитие молодёжного туризма в Югре.
Выставка «ЮграТур2019» проходит 8-9 ноября в КВЦ «Югра-Экспо», Ханты-Мансийск. Вход свободный, время работы с 10.00 до 18.00.