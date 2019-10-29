Экологическое образование

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В Ханты-Мансийске под председательством заместителя губернатора Югры Галины Максимовой прошло заседание межведомственной комиссии по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры в автономном округе.
Начальник управления общего образования департамента образования и молодёжной политики автономного округа Ирина Лашина рассказала об участии образовательных организаций Югры в «Межрегиональном сетевом партнёрстве: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность». Цель пилотного проекта – организация сети взаимодействующих образовательных организаций, педагогов, детей, их родителей для распространения идей и лучшего опыта просвещения и образования в интересах:
– сохранения природного и культурного наследия России;
– формирования культуры «зелёного» потребления и экологически безопасного устойчивого образа жизни населения;
– формирования экологически сообразного здорового образа жизни – XXI;
– развития межкультурных коммуникаций и содействия укреплению мира;
– трудовой и профессиональной ориентации молодежи к включению в «зелёную» экономику страны.
По этому проекту в Югре стали партнёрами муниципальные образования: Нефтеюганск, Пыть-Ях, Урай, Сургут и Сургутский район и в этой работе принимают участие 16 образовательных учреждений.
Также И. Лашина поделилась опытом реализации концепции экологического образования для «зелёного» детского сада и «зелёной» школы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. В регионе в этом направлении включились в работу 4 общеобразовательных учреждения Лангепаса и Сургута.
Далее о разработке и реализации дополнительной общеобразовательной программы «Школьное лесничество» в муниципальных образованиях автономного округа рассказал заместитель директора департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Гомзяк.
Ульяна Данило
Югра мўв кәща ими ӆӑӊкӑр нє Ирина Максимова мўв-авӑт ӆавӑӆты вәнӆтӑты вєрӑт әхтыйн мирхот ӆэщӑтыӆӑс.
Ёмвош округ вәнӆтӑты вєрӑт тәты тӑхийн рәпитты ими Ирина Лашина путӑртсӑӆэ:
– Ин Югра мўв ӆуваттыйн «Межрегиональное сетевое партнёрство: Учимся жить устойчиво в глобальном мире. Экология. Здоровье. Безопасность» нємуп ут вєрӆўв. Тӑми щи кєша ӆэщӑтӆўв, ӆәӆн няврємӑт вәнӆтӑты тӑхетн рәпитты ёх, ӑӊкет, ащет па эвет, пухӑт ха вәнтӑт, ӆорӑт па юхъӊк вәньӆьман тыстама тӑйты ат питӆӑт. Вантэ, иха мўӊ пакӆўв мўвев, юханӆўв, ӆорӆўв па вош хўлыӆўв, вәӆты кәрт кимӑӆӆўв тыстамты. Еӆӆы Россия мўвевн мўв-авӑт вәньӆьты вєрӑт инєш така тӑйты мосӆ. Нуви йиӊкуп ӆыӆӑӊ соймӑӊ мўвн веӆщи м ӆыӆ рўв питӆ. Щи пӑта ин ӑшколайн няврємӑт мўв-авӑт тыстама тӑйты вєрӑта вәнӆтӑты мосӆ. Югра мўвн тӑм вєр әхтыйн Нефтеюганск, Пыть-Ях, Урай, Сәрханӆ па Сәрханӆ районӑн няврємӑт вәнӆтӑты 16 тӑхи питсӑт рәпитты.
Еӆӆы И. Лашина ясӑӊ эвӑӆт уша йис, ай тёпиет хӑтӆ мӑр тӑйты хота ӊхты нәптэӆ вўш эвӑӆт питӆайт вәнӆтӑты мўв-авӑт тыстама тӑйты. Ин Ёмвош округн Лангепас па Сәрханӆ вошӊӑнӑн нӆ тӑхи вәнтӑт, ӆорӑт ӆавӑӆты щира ай ёх вәнӆтӑӆӑт.
Щи пийн Югра мўв вәнӆтӑты вєрӑт тәты тӑхи кәща ӆӑӊкӑр хә Александр Гомзяк «Школьное лесничество» вєрӑт оӆӑӊӑн ай павтӑс.
Ульяна Данило