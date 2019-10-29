Начался окружной форум средних медицинских работников Югры

- Русский
Сегодня 31 октября в Ханты-Мансийске начал свою работу Окружной форум средних медицинских работников «Сестринское дело – опыт, ошибки, инновации». Здесь собрались более 200 средних медицинских работников из 80 организаций округа. Форум посвящён сразу двум датам: 25-летию со дня рождения Ханты-Мансийской медицинской академии и 85-летию со дня образования первой в Югре фельдшерско-акушерской школы.
В рамках форума пройдут лекции с участием федеральных экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, где будут рассмотрены самые актуальные вопросы в работе среднего медицинского персонала. Они обсудят, как организовать работу с тяжелобольными пациентами, как вовлечь семью и пациента в лечение, как правильно взаимодействовать в коллективе, обсудят правовые аспекты в работе медицинских сестёр, профилактику инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, а также будут проведены мастер-классы стандартных операционных процедур.
На открытии форума с приветственным словом выступил заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Всеволод Кольцов. Он отметил, что по количеству среднего медицинского персонала округ входит в топ-5 субъектов России, а система их поддержки является одной из лучших. Например, зарплата у наших медсестёр в среднем в 2 раза выше, чем по стране. Кроме того, у них есть возможность реализовать себя как профессионала, своевременно проходить обучение, есть возможность социальных лифтов, а также возможность работать на специальном оборудовании и возможность оказывать помощь больным.
Директор департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексей Добровольский отметил, Ханты-Мансийский автономный округ большой, здесь и сложная транспортная доступность, и несмотря на все медицинские технологии, пациенты иногда нуждаются в помощи, а медицинская сестра способна не только вылечить, но и сопереживать пациентам. «Вы молодцы, что в этой профессии оказались, прошу друг друга поддерживать, особенно молодых приходящих сотрудников. Им это важно, делитесь с ними опытом», – сказал А. Добровольский.
Главный врач Окружной клинической больницы Елена Кутефа, поприветствовав участников форума, рассказала, как возникла идея провести форум средних медицинских работников: «За плечами каждого руководителя медицинской организации целая армия медицинских сестёр. В окружной клинической больнице трудятся около 600 врачей, и почти в три раза больше медицинских сестёр. Это те люди, на которых можно опереться, это тот потенциал, который можно направить на исполнение поставленных задач. Важно, чтобы эти люди были высоко квалифицированы, чтобы они были готовы относиться с милосердием и состраданием к каждому пациенту. Ведь не секрет, наставником каждого молодого врача, который приходит в профессию, является не другой врач, а опытная медицинская сестра. Именно на вас зиждутся все эти основы, которые помогают врачам в лечении пациентов. Самое главное, вы встаёте на стражу не только санитарно-эпидемиологического благополучия в клинике, но и на стражу комфортного пребывания пациента. Поэтому родилась идея проведения этого форума, чтобы вы получили новые знания и обменялись имеющимися знаниями».
Следует отметить, что большое число присутствующих на форуме медицинских работников в разные годы окончили Ханты-Мансийское медицинское училище, 85 лет назад началось в Ханты-Мансийске сестринское дело.
Проректор по лечебной работе Ханты-Мансийской государственной медицинской академии Тамара Давидовна Овечкина рассказала об истории появления медицинского образования в Югре. В начале 1920 года русский экономист, этнограф А.А. Дунин-Горкавич говорил, что на весь наш край имеется 100 кабаков, 80 церквей, 35 школ и только 2 больницы. «В журналах писалось, что всюду свирепствуют повальные болезни, если русское население находится в относительно отчаянном положении, то среди коренного населения при сложных болезнях нередки случаи, когда они умирали за короткое время целыми селениями. В 1913 году в округе было всего 2 больницы, это в Сургуте и Берёзово, всего 10 коек, 2 амбулатории, 7 фельдшерских пунктов. На 13 тысяч жителей Обского Севера приходился только один врач при таких огромных территориях, при отсутствии дорог и транспорта. Тысячи женщин умирали от родильной горячки, а детская смертность в 1913 году – 500 на 1000 детского населения. Средняя продолжительность жизни населения составляла всего 32 года. Жители в то время лечились у лекарей и шаманов. И только после Октябрьской революции вопрос охраны здоровья коренного населения Севера стал одним из приоритетных задач. Самая главная задача, которая стояла тогда – это подготовка национальных кадров», – говорит Т. Овечкина.
В 1934 году 2 марта было принято решение об открытии в Остяко-Вогульске (ныне Ханты-Мансийске) фельдшерско-акушерской школы, был проведён первый набор студентов из числа народов ханты, манси, ненцы, коми и селькупов. И уже в 1938 году 14 дипломированных специалистов первого выпуска разъехались в далёкие северные посёлки. Всего в довоенные годы было выпущено 118 медицинских работников.
Спустя все этапы становления эта школа была несколько раз переименована, затем преобразована в Ханты-Мансийское медицинское училище, после – в Ханты-Мансийскую государственную медицинскую академию, которая и по сей день выпускает незаменимых специалистов для жителей Югры.
Надежда Рагимова