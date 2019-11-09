Содействие трудоустройству граждан с инвалидностью

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Поиск работы – самая трудная работа и уделять ей надо много времени.
Используйте одновременно несколько способов поиска работы: среди друзей и родственников, в печатных средствах массовой информации, в интернет – ресурсах: сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: www.deptrud.admhmao.ru (раздел «Деятельность», «Для граждан»); http://job. dznhmao.ru (раздел «Ищу работу»); информационный портал Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России»: www.trudvsem.ru.
Если Вы решили найти работу или приобрести профессию, обращайтесь в государственную службу занятости населения по месту жительства (регистрации).
Специалисты Центра занятости:
- проинформируют о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, включая информацию о возможности трудоустройства в другой местности;
- осуществят подбор подходящей работы на заявленные работодателями вакантные квотируемые рабочие места в соответствии с трудовыми рекомендациями индивидуальной программы реабилитации;
- окажут индивидуальную помощь в виде организации сопровождения при трудоустройстве;
- предложат пройти тестирование с целью выявления профессиональных знаний, умений и навыков для подбора подходящей сферы трудовой деятельности;
- предоставят информацию о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (в период обучения выплачивается стипендия в соответствующих пособию размерах);
- проинформируют о проводимых ярмарках вакансий; возможности организовать собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости;
- предоставят возможность принять участие в оплачиваемых общественных и временных работах с учетом ограничений, указанных в индивидуальной программе реабилитации;
- помогут снять эмоциональное напряжение, овладеть навыками саморегуляции;
- окажут помощь в составлении или корректировке профессионального резюме.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
При обращении в Центр занятости необходимо представить документы: - паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка, трудовые договоры и служебные контракты (при наличии);
- документы об образовании, документы о профессиональном образовании.
Гражданин, впервые ищущий работу (ранее не работавший), не имеющий профессии (специальности), представляет документ об образовании.
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы;
- для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида, выданная в установленном порядке органами медико-социальной экспертизы и содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
Если у индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида истек срок действия, гражданину необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление для очередного переосвидетельствования.
Граждане с инвалидностью, не имеющие индивидуальную программу реабилитации и абилитации, безработными не могут быть признаны, пособие по безработице им не назначается и не выплачивается.
Подбор подходящей работы осуществляется в соответствии с трудовыми рекомендациями органов медико-социальной экспертизы, уровнем профессиональной подготовки обратившегося, условиями последнего места работы и с учетом транспортной доступности рабочего места (статья 4 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями).
В случае наличия в региональном банке соответствующих вакансий гражданину выдается направление, с которым он должен лично посетить работодателя для решения вопроса трудоустройства. Отказ работодателя в приеме гражданина на работу обязательно должен быть зафиксирован.
Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости полного пакета документов.
Более подробную информацию Вы можете получить в Казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, тел.: 8 (3467) 32-05-17, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
Филиалы: Ханты-Мансийский район, с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д 11. тел./факс: 8 (3467) 37-53-51
Поиск работы – самая трудная работа и уделять ей надо много времени.
Используйте одновременно несколько способов поиска работы: среди друзей и родственников, в печатных средствах массовой информации, в интернет – ресурсах: сайт Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: www.deptrud.admhmao.ru (раздел «Деятельность», «Для граждан»); http://job. dznhmao.ru (раздел «Ищу работу»); информационный портал Федеральной службы по труду и занятости населения «Работа в России»: www.trudvsem.ru.
Если Вы решили найти работу или приобрести профессию, обращайтесь в государственную службу занятости населения по месту жительства (регистрации).
Специалисты Центра занятости:
- проинформируют о положении на рынке труда, об имеющихся вакансиях, включая информацию о возможности трудоустройства в другой местности;
- осуществят подбор подходящей работы на заявленные работодателями вакантные квотируемые рабочие места в соответствии с трудовыми рекомендациями индивидуальной программы реабилитации;
- окажут индивидуальную помощь в виде организации сопровождения при трудоустройстве;
- предложат пройти тестирование с целью выявления профессиональных знаний, умений и навыков для подбора подходящей сферы трудовой деятельности;
- предоставят информацию о возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования (в период обучения выплачивается стипендия в соответствующих пособию размерах);
- проинформируют о проводимых ярмарках вакансий; возможности организовать собственное дело при финансовой поддержке органов службы занятости;
- предоставят возможность принять участие в оплачиваемых общественных и временных работах с учетом ограничений, указанных в индивидуальной программе реабилитации;
- помогут снять эмоциональное напряжение, овладеть навыками саморегуляции;
- окажут помощь в составлении или корректировке профессионального резюме.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО
При обращении в Центр занятости необходимо представить документы: - паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка, трудовые договоры и служебные контракты (при наличии);
- документы об образовании, документы о профессиональном образовании.
Гражданин, впервые ищущий работу (ранее не работавший), не имеющий профессии (специальности), представляет документ об образовании.
- справка о среднем заработке за последние 3 месяца по последнему месту работы;
- для граждан, относящихся к категории инвалидов, – индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида, выданная в установленном порядке органами медико-социальной экспертизы и содержащая заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда.
Если у индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида истек срок действия, гражданину необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства и получить направление для очередного переосвидетельствования.
Граждане с инвалидностью, не имеющие индивидуальную программу реабилитации и абилитации, безработными не могут быть признаны, пособие по безработице им не назначается и не выплачивается.
Подбор подходящей работы осуществляется в соответствии с трудовыми рекомендациями органов медико-социальной экспертизы, уровнем профессиональной подготовки обратившегося, условиями последнего места работы и с учетом транспортной доступности рабочего места (статья 4 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями).
В случае наличия в региональном банке соответствующих вакансий гражданину выдается направление, с которым он должен лично посетить работодателя для решения вопроса трудоустройства. Отказ работодателя в приеме гражданина на работу обязательно должен быть зафиксирован.
Решение о признании гражданина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным принимается органами службы занятости по месту жительства не позднее 11 дней со дня предъявления органам службы занятости полного пакета документов.
Более подробную информацию Вы можете получить в Казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр занятости населения» по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. Карла Маркса, д. 12, тел.: 8 (3467) 32-05-17, тел./факс 32-21-88, e-mail: hm_czn@admhmao.ru.
Филиалы: Ханты-Мансийский район, с.п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д 11. тел./факс: 8 (3467) 37-53-51