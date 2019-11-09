Вручены премии губернатора Югры за развитие межэтнических отношений

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В Югре в «День народного единства» губернатор округа Наталья Комарова вручила активным общественникам премию «За вклад в развитие межэтнических отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Приветствуя лауреатов премии, глава региона Наталья Владимировна сказала:
– Миссия премии – поддержка, тиражирование лучших проектов, вносящих вклад в межэтнические отношения. Премия вручается за реализацию проектов в области развития межэтнических отношений; вклад в создание условий по сохранению и развитию национально-культурных традиций народов, проживающих на территории Югры; воспитание и укрепление толерантности в молодежной среде. Проекты, которые вами реализованы, укрепляют дружбу народов многонациональной Югры. За 7 лет существования премии лауреатами стали 116 югорчан. С удовлетворением и гордостью хочу отметить, что ваши проекты, инициативы, убеждения, ваша гражданская позиция являются проводниками межнационального мира, согласия, единства. Спасибо вам за этот вклад в дело развития дружбы народов в Югре, в стране.
Далее общение общественников продолжилось за чашкой чая, они главе региона рассказали о своих проектах. Н. Комарова отметила:
– У Совета регионального отделения общероссийского движения «Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» стартовал интересный проект «У меня есть друг такой национальности», ставший популярным в социальных сетях, где югорчане рассказывают о своих друзьях разных национальностей. При этом в роликах всегда используются народные костюмы, головные уборы, элементы традиций. Молодёжь активно включилась в проект, и он уже вышел за пределы региона. Инициативу поддержали жители Свердловской и Челябинской областей.
Председатель Совета регионального отделения общероссийского движения «Молодёжная Ассамблея народов России «МЫ – РОССИЯНЕ» Юлия Трушкова сказала: «Хочу поблагодарить, что в нашем округе есть такая возможность – показать свою работу. Не в каждом регионе такое есть. Я рассказала о нашем проекте на заседании общественной палаты Российской Федерации. Его высоко оценили. В следующем году мы планируем этот проект сделать всероссийским».
Затем со слов Губернатора Югры Н. Комаровой стало известно, что общественная организация «Татарская национально-культурная автономия «Мирас» («Наследие») из Нижневартовска запустила проект, посвящённый литературному творчеству, подвигу поэта Мусы Джалиля. Под эгидой проекта создан интерактивный музей, проходят конкурс чтецов, творческие встречи, организовано волонтерское движение. Он – с опорой на личность, и это притягивает. С 2017 года общественники проводят в детских садах и школах города занятия по изучению татарского языка».
Продолжая беседу, председатель «Татарской национально-культурной автономии «Мирас» («Наследие») Рафаил Мухамедзянов рассказал о том, что общественники в своих проектах упор делают на молодежь, потому что должна быть преемственность поколений. В этом проекте отражены патриотизм, любовь к Родине, нравственные качества и здоровый образ жизни.
Также лауреатом премии стала профессор, кандидат педагогических наук, автор учебных пособий на хантыйском языке, заслуженный учитель школы Российской Федерации, заслуженный работник образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ветеран труда – Евдокия Андреевна Нёмысова. Совместно с национальной интеллигенцией округа создала Научно-исследовательский институт возрождения обско-угорских народов автономного округа и была его первым директором. Способствовала формированию этнического самосознания учащихся, участвовала в общественной жизни округа, стояла у истоков создания общественной организации «Спасение Югры» и сейчас является активным членом Совета старейшин. Е. Нёмысова подняла вопрос о современном хантыйском алфавите.
Мастер народных художественных промыслов из народа манси Анатолий Вадичупов также удостоен премии губернатора. Анатолий изготавливает музыкальные инструменты обских угров – санквылтапы, нарасъюхи и арфы.
Сегодня также лауреатами премии губернатора стали Кристина Бондаренко – заместитель председателя правления Нижневартовской городской общественной организации культурно-просветительское общество белорусов «Белая Русь», из города Нижневартовск, Олеся Хандыбина – автор учебных пособий, преподаватель русского и хантыйского языков из села Теги Берёзовского района.
В этом году премии удостоены 3 общественные организации: «Татарская национально-культурная автономия «Мирас» («Наследие»), Хуторское казачье общество «Сургут» и региональная общественная организация «Союз мастеров традиционных промыслов коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Ульяна Данило