Тайны закулисья раскрыты!

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Жители и гости окружной столицы раскрыли все тайные комнаты закулисья. В Музее геологии, нефти и газа прошло культурно-просветительное мероприятие, посвящённое Дню народного единства.
В ночь с 3 на 4 ноября в Музее геологии, нефти и газа прошло одно из самых ярких мероприятий осени – «Ночь искусств. Закулисье», где единственный научно-технический музей столицы рассказал о том, как устроен театр изнутри. Почётными гостями мероприятия стали Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Владимировна Комарова, заместитель Губернатора Юрий Александрович Южаков и директор Департамента культуры ХМАО – Югры Артур Альбертович Латыпов. Вместе с жителями и гостями окружной столицы они познакомились со зрелищными эффектами и иллюзиями, которые помогают достичь максимальной реалистичности при театральной постановке; узнали, как освещение, тени и полутени используются на театральной сцене; побывали в гримёрке и костюмерной; попробовали себя в роли реквизиторов.
Кроме новых знаний и положительных эмоций участники мероприятия получили приятные сюрпризы от музея: фирменные магнитики, многочисленные фотозоны для создания необыкновенных фотографий и возможность приобрести памятный фото-магнит.
«Я не ожидала, что столько времени проведу с детьми в музее. Так здорово организовано пространство – на каждом шагу что-то сказочное, интересное… Дети мимо точно не пройдут. Радует, что занятие нашлось и старшей дочке, и младшей. У меня есть возможность выставки посмотреть, пока они заняты. Спасибо большое организаторам!», - поделилась одна из исследователей закулисья.
Мероприятие прошло, но остались фотографии! Делимся ими с вами. А в скором времени на Ютуб-канале музея появится видеоролик о «Ночи искусств. Закулисье». Следите за нашими новостями и не пропустите премьеру!
Отдел по связям с общественностью
Музея геологии, нефти и газа