Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры состоится 12 ноября

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
12 ноября 2019 года состоится ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. В этот день глава региона ответит на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации, касающиеся ключевых, резонансных, остроактуальных тем. Губернатор Югры обозначит точки роста, приоритетные направления развития региона на 2020 год.
«К участию приглашаются главные редакторы, специальные и собственные корреспонденты в регионе, представители федеральных СМИ, готовые задать экспертные вопросы губернатору Югры, поднять те проблемы, где требуется участие именно высшего должностного лица региона», - подчеркивают в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации принимаются до 12:00 08 ноября на электронный адрес: kondratovichaa@or86.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 36-00-37 (добавочные номера 300, 301, 325).
Прямая трансляция пресс-конференции будет организована на едином официальном сайте органов власти автономного округа, в официальной группе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что в 2018 году в ходе ежегодной пресс-конференции губернатора автономного округа, которая длилась 3 часа, представители средств массовой информации задали Наталье Комаровой 53 вопроса.