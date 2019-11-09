Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры состоится 12 ноября

  • Русский
Ежегодная пресс-конференция губернатора Югры состоится 12 ноября
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

12 ноября 2019 года состоится ежегодная пресс-конференция губернатора Югры Натальи Комаровой. В этот день глава региона ответит на вопросы представителей федеральных, региональных и муниципальных средств массовой информации, касающиеся ключевых, резонансных, остроактуальных тем. Губернатор Югры обозначит точки роста, приоритетные направления развития региона на 2020 год.

«К участию приглашаются главные редакторы, специальные и собственные корреспонденты в регионе, представители федеральных СМИ, готовые задать экспертные вопросы губернатору Югры, поднять те проблемы, где требуется участие именно высшего должностного лица региона», - подчеркивают в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации принимаются до 12:00 08 ноября на электронный адрес: kondratovichaa@or86.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону в Ханты-Мансийске: 8 (3467) 36-00-37 (добавочные номера 300, 301, 325).

Прямая трансляция пресс-конференции будет организована на едином официальном сайте органов власти автономного округа, в официальной группе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что в 2018 году в ходе ежегодной пресс-конференции губернатора автономного округа, которая длилась 3 часа, представители средств массовой информации задали Наталье Комаровой 53 вопроса.

https://admhmao.ru/

фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
фото взято из интернетафото взято из интернета
фото взято из интернета
Чт, 11/07/2019 - 11:59

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

ХӐНТЫ ЯСӐҢ

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Зам. директора - Вах Н. И.
Телефон (3467)33-24-02

Отв. секретарь - Рагимова Н. В.
Телефон (3467)33-24-02

ЛӮИМ СРИПОС

Вр.и.о. директора – Кондина Г. Р.
Телефон (3467)33-22-72

Отв. секретарь – Узель В. В.
Телефон (3467)33-23-09

Учредители

Учредитель
Дума, Правительство
ХМАО-Югры

Издатель
Департамент общественных и внешних связей ХМАО-Югры