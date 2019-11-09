В Ханты-Мансийске состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек!

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В Ханты-Мансийске состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек!

Дорогие друзья, вы все так долго этого ждали! Спешим сообщить, что с 6 по 9 декабря в городе Ханты-Мансийске состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек!

6 декабря жители Ханты-Мансийска познакомятся с новогодними волшебниками со всех уголков нашей необъятной России, ведь на Центральной площади города Ханты-Мансийска состоится торжественная церемония открытия XIII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек.

7 декабря в природном парке «Долина ручьев» пройдет конкурсно-игровая программа «У костра».

В новогодней атмосфере югорчане смогут оценить мастерство Дедов Морозов, которые будут бороться за право стать обладателем волшебного посоха.  Помощницы главных волшебников заведут хороводы, споют вместе с гостями и угостят всех горячим чаем! А в финале праздника Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер.

8 декабря на свежем воздухе в парке им. Б. Лосева запланирована развлекательная игровая программа «Ай да Валенки».

Всех гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, зимние забавы, угощения. Самых маленьких ждёт детская игровая программа и, конечно, незабываемая встреча с Дед Морозом из Великого Устюга. Приходите в валенках!

И это еще не все культурные мероприятия Съезда, следите за новостями на официальных источниках учреждения.

«Окружной Дом народного творчества»

Пт, 11/08/2019 - 14:09

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