В Ханты-Мансийске состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек!

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Дорогие друзья, вы все так долго этого ждали! Спешим сообщить, что с 6 по 9 декабря в городе Ханты-Мансийске состоится XIII Всероссийский Съезд Дедов Морозов и Снегурочек!
6 декабря жители Ханты-Мансийска познакомятся с новогодними волшебниками со всех уголков нашей необъятной России, ведь на Центральной площади города Ханты-Мансийска состоится торжественная церемония открытия XIII Всероссийского Съезда Дедов Морозов и Снегурочек.
7 декабря в природном парке «Долина ручьев» пройдет конкурсно-игровая программа «У костра».
В новогодней атмосфере югорчане смогут оценить мастерство Дедов Морозов, которые будут бороться за право стать обладателем волшебного посоха. Помощницы главных волшебников заведут хороводы, споют вместе с гостями и угостят всех горячим чаем! А в финале праздника Дед Мороз из Великого Устюга зажжет самый большой новогодний костер.
8 декабря на свежем воздухе в парке им. Б. Лосева запланирована развлекательная игровая программа «Ай да Валенки».
Всех гостей ждет массовый забег в валенках, хороводы, зимние забавы, угощения. Самых маленьких ждёт детская игровая программа и, конечно, незабываемая встреча с Дед Морозом из Великого Устюга. Приходите в валенках!
И это еще не все культурные мероприятия Съезда, следите за новостями на официальных источниках учреждения.
«Окружной Дом народного творчества»