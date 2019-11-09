Приближается окончание срока уплаты имущественных налогов

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Сегодня в РИЦ «Югра» прошла пресс-конференция с руководителем УФНС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Ольгой Литовой, которая рассказала об уплате имущественных налогов в 2019 году, порядок их начисления, вопросы урегулирования, а также о льготах, которыми могут воспользоваться граждане нашего округа.
На территории Российской Федерации окончание срока уплаты имущественных налогов 01.12.2019, но так как эта дата приходится на выходной день, то её перенесли на 02.12.2019 год.
Плательщиками имущественного налога являются физические лица, имеющие в собственности объекты недвижимости. Это земельные участки, квартиры, комнаты, гаражи, дачные участки, жилые дома, здания, строения, сооружения и иные объекты, поставленные на кадастровый учёт и имеющие кадастровую оценку, а также транспортные средства.
На сегодняшний день задолженность физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, по имущественному, транспортному и земельному налогу в целом по округу составляет около полутора млрд. рублей. По словам Ольги Анатольевны, неуплата имущественных налогов физическими лицами – это, прежде всего, не поступление денежных средств в бюджеты муниципальных образований и регионального бюджета.
За несвоевременную уплату обязательных налоговых платежей, налоговыми органами применяются меры принудительного взыскания. Прежде всего, обращение в суд с заявлением о взыскании задолженности за счёт имущества должника, в том числе за счёт денежных средств на счётах в банке. После вынесения судебного акта налоговый орган вправе самостоятельно направить судебный приказ в банк для списания задолженности со счетов налогоплательщика. Также направляется уведомление в адрес работодателя для удержания задолженности с заработной платы должника и в службу судебных приставов.
Следует отметить, что службой судебных приставов в ходе исполнительных действий могут применяться такие меры: наложение ареста на расчётный счёт, арест имущество должника и вынесение постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. По данным территориальных налоговых органов за последние девять месяцев был наложен запрет на выезд за пределы Российской Федерации более одной тысячи налогоплательщикам – должникам. Общая сумма задолженности этих людей составила девяносто три млн. рублей.
Меры взыскания в любом случае станут неприятным сюрпризом для неплательщика. Поэтому, лучше вовремя уплатить налоги, чем получить дополнительные проблемы. Единственная возможность урегулирования данного вопроса, своевременная уплата налогов.
Уплатить имеющую задолженность можно посредством электронных банковских приложений, интернет сервисов «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика физического лица», на Портале государственных и муниципальных услуг. Всю актуальную информацию по уплаченным и начисленным суммам налогов можно узнать в личном кабинете или в операционном зале налоговых органов.
Налоговым законодательством Российской Федерации определён перечень категорий налогоплательщиков, освобождаемых от уплаты имущественных налогов: пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
Представительным органам муниципальных образований предоставлено право самостоятельно устанавливать дополнительные налоговые льготы по земельному и имущественному налогу физических лиц для отдельных категорий налогоплательщиков.
Николай МЕРОВ