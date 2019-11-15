22 ноября в 15:30 музей «Торум Маа» приглашает на открытие выставки «Сподвижница мансийской культуры», посвященной 85 – летию со дня рождения Хромовой Анфисы Михайловны

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Анфиса Михайловна Хромова на протяжении своего жизненного пути стремилась сохранить, донести и передать будущим поколениям самобытную культуру своего народа.
Анфиса Михайловна родом из деревни Сартынья Березовского района. 21 год отдала педагогической деятельности, обучая родному мансийскому языку детей в Саранпаульской школе.
Душой болея за сохранение мансийской культуры, в 1985 году организовала детский национальный ансамбль «Сэрипос».
Начиная с лета 1990 года, стала идейным вдохновителем, основателем, а впоследствии и первым директором Сосьвинского этнографического парка музея «Найотыр Маа».
За 6 лет работы старшим научным сотрудником музея «Торум Маа» объехала практически весь Березовский район, Ивдельский район Свердловской области – места проживания пелымских и сосьвинских манси.
Благодаря фондообразователю Хромовой А.М., коллекция регионального этнографического музея пополнилась интересными и редкими предметами. А какими именно?
Можно будет познакомиться, посетив выставку! Вас приглашают узнать немного больше о человеке, посвятившем жизнь сохранению родной культуры, педагоге, краеведе, исследователе Хромовой Анфисе Михайловне.
Вас ждут в самом центре Ханты-Мансийска,
в выставочном зале музея «Торум Маа»!
22 ноября 2019 года в 15:30
по адресу: ул. Комсомольская, 30.
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