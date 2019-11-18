В библиотеках Ханты-Мансийского автономного округа стартует акция «Неделя Живой Классики»

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18 ноября в библиотеках России начнется недельный марафон «Живой классики». Для школьников подготовили десятки мастер-классов и занимательных лекций о подростковой литературе, писательские встречи и презентации Международного конкурса юных чтецов «Живая классика».
Как помочь школьникам полюбить чтение? Какой литературой интересуются современные подростки? Как стать хорошим чтецом? – с 18 по 24 ноября на эти и другие вопросы будут отвечать профессионалы в области литературы, актерского мастерства и библиотекари. Акция «Неделя Живой Классики» проходит в России уже третий раз, в ней участвуют как крупные областные, так и небольшие сельские и школьные библиотеки.
Главная задача – помочь школьникам в подготовке к конкурсу «Живая классика», расширить их читательский кругозор, подобрать наиболее подходящую к характеру и темпераменту чтеца книгу. Как показывает опыт прошлогодних акций, библиотекари стараются найти творческий подход в решении этой задачи: придумывают новые активности, приглашают актеров и лекторов, организуют для школьников выставки, устраивают экскурсии. В этом году особенно активны школьные библиотеки, которые в прошлом году подхватили эстафету у районных, городских и областных библиотек.
Для посетителей акции «Неделя Живой Классики» вход свободный. Узнать расписание мероприятий в своём регионе можно здесь:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uSmjhLu0wdbHZcBntSIUwOd8KjcDZ915RPQ0hjL2MXs/edit#gid=2120389794
По окончании акции сотрудники библиотек составят рекомендации по выбору книг, сделают подборки интересной литературы, наиболее полезные из которых будут опубликованы на разных интернет-ресурсах и в СМИ.
Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит под патронатом Министерства просвещения РФ, и с 2019 года включён в список конкурсов, рекомендованных Министерством. Уже третий год конкурс реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, ГК «Просвещение», компании «Норникель», глав всех регионов РФ.