Югра вошла в топ-15 самых популярных российских регионов для этнотуризма

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Югра вошла в топ-15 самых популярных российских регионов для этнотуризма
Фотографии предоставлены В. Тарлиной, с. КазымФотографии предоставлены В. Тарлиной, с. Казым
Фотографии предоставлены В. Тарлиной, с. Казым

Такие данные озвучил и.о. директора департамента промышленности Югры Андрей Шиповалов на заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры, которое состоялось 20 ноября в Ханты-Мансийске. На совещании обсуждался вопрос организации туристической деятельности в местах компактного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Югры.

 

Как отметил Андрей Шиповалов, в автономном округе создаются все условия для развития туризма в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Так, с 2010 года Правительством Югры осуществляется комплекс мер по развитию этнографического туризма. С 2010 года грантовую поддержку на развитие и продвижение этнографического туризма получили 20 проектов на общую сумму 51 926,5 тысяч рублей.

 

 

Туристические возможности Югры презентуются на международных, российских туристических выставках и форумах. Так, в 2018 году лауреатом II степени конкурса событийного туризма автономного округа в номинации «Лидер событийного туризма» стала Валентина Тарлина с проектом «День оленевода» в селе Казыме Белоярского района. Также данный проект по решению жюри вошел в ТОП-200 самых интересных событий России 2019 года. Согласно рейтинга, проведенного Аналитическим агентством «ТурСтарт», на основе данных анализа предложенных этнотуров и этнографических фестивалей, Югра вошла в топ-15 самых популярных российских регионов для этнотуризма. 

 

 

Также Андрей Шиповалов сообщил, что с каждым годом увеличивается число национальных общин, субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в формировании этнографического туров. Возросло число туристов, посетивших этностойбища, этнодеревни с 8,9 тысяч человек в 2010 году до 42,7 человек в 2018 году.

 

 

Также участники Совета обсудили изменения в постановление Правительства Югры №183-п «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры», которые предусматривают уточнение основных направлений реализации документа по результатам Стратегической сессии «Народы Севера», которая состоялась в окружной столице 7 июня 2019 года.

 

Людмила Теткина                   

Фотографии предоставлены В. Тарлиной, с. КазымФотографии предоставлены В. Тарлиной, с. Казым
Фотографии предоставлены В. Тарлиной, с. Казым
Фотографии предоставлены В. Тарлиной, с. КазымФотографии предоставлены В. Тарлиной, с. Казым
Фотографии предоставлены В. Тарлиной, с. Казым
Чт, 11/21/2019 - 10:18

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