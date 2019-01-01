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Такие данные озвучил и.о. директора департамента промышленности Югры Андрей Шиповалов на заседании Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при Правительстве Югры, которое состоялось 20 ноября в Ханты-Мансийске. На совещании обсуждался вопрос организации туристической деятельности в местах компактного проживания и ведения традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Югры.
Как отметил Андрей Шиповалов, в автономном округе создаются все условия для развития туризма в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера. Так, с 2010 года Правительством Югры осуществляется комплекс мер по развитию этнографического туризма. С 2010 года грантовую поддержку на развитие и продвижение этнографического туризма получили 20 проектов на общую сумму 51 926,5 тысяч рублей.
Туристические возможности Югры презентуются на международных, российских туристических выставках и форумах. Так, в 2018 году лауреатом II степени конкурса событийного туризма автономного округа в номинации «Лидер событийного туризма» стала Валентина Тарлина с проектом «День оленевода» в селе Казыме Белоярского района. Также данный проект по решению жюри вошел в ТОП-200 самых интересных событий России 2019 года. Согласно рейтинга, проведенного Аналитическим агентством «ТурСтарт», на основе данных анализа предложенных этнотуров и этнографических фестивалей, Югра вошла в топ-15 самых популярных российских регионов для этнотуризма.
Также Андрей Шиповалов сообщил, что с каждым годом увеличивается число национальных общин, субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в формировании этнографического туров. Возросло число туристов, посетивших этностойбища, этнодеревни с 8,9 тысяч человек в 2010 году до 42,7 человек в 2018 году.
Также участники Совета обсудили изменения в постановление Правительства Югры №183-п «О Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры», которые предусматривают уточнение основных направлений реализации документа по результатам Стратегической сессии «Народы Севера», которая состоялась в окружной столице 7 июня 2019 года.
Людмила Теткина