Форум «Артфеномены народного искусства Югры. Живая культура традиций»

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Форум «Артфеномены народного искусства Югры. Живая культура традиций»

3-4 декабря 2019 года в Ханты-Мансийске состоится Форум «АртФеномены народного искусства Югры. Живая культура традиций»

 

Мероприятие проводится Некоммерческим фондом поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

 

Поддержку осуществляют бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», Администрация города Ханты-Мансийска, МГУ им. М.В. Ломоносова и МГХПА им. С. Г. Строганова, Тюменский государственный институт культуры.

 

Площадка объединит мастеров, художников, дизайнеров, ученых для обмена опытом и выработки форм брендирования региона на основе художественно-стилевых особенностей народного искусства Югры.

 

В рамках Форума будут работать:

Артгид персоналий «Живая культура традиций» - экспо модули почетных мастеров и их работ;

Креативная галерея «Югорские феномены. Бренды народного искусства»: паттерны брендов художественных промыслов и ремесел региона, специальные фотозоны, инсталляции, интерактивные экспомодули;

Лекторий по брендингу средствами народного искусства и традиционным художественно-стилевым особенностям;

Арт-резиденции народного искусства и фолькдизайна;

Конкурс на лучший проект по брендингу локальных территорий художественными образами народных промыслов и ремесел.

 

Место проведения: Ханты-Мансийск, КДЦ «Октябрь», ул. Дзержинского, 7

 

Участие в форуме бесплатное.

Необходимо пройти регистрацию на сайте www.artcrafts-fund.ru

Вопросы по участию:  Менеджер - Елена Бабина +7 (3467) 32-22-06

                                                                      E-mail: babinaea88@mail.ru

Пнд, 12/02/2019 - 14:25

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