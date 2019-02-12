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3-4 декабря 2019 года в Ханты-Мансийске состоится Форум «АртФеномены народного искусства Югры. Живая культура традиций»
Мероприятие проводится Некоммерческим фондом поддержки и развития народных художественных промыслов и ремесел в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
Поддержку осуществляют бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр народных художественных промыслов и ремесел», Администрация города Ханты-Мансийска, МГУ им. М.В. Ломоносова и МГХПА им. С. Г. Строганова, Тюменский государственный институт культуры.
Площадка объединит мастеров, художников, дизайнеров, ученых для обмена опытом и выработки форм брендирования региона на основе художественно-стилевых особенностей народного искусства Югры.
В рамках Форума будут работать:
Артгид персоналий «Живая культура традиций» - экспо модули почетных мастеров и их работ;
Креативная галерея «Югорские феномены. Бренды народного искусства»: паттерны брендов художественных промыслов и ремесел региона, специальные фотозоны, инсталляции, интерактивные экспомодули;
Лекторий по брендингу средствами народного искусства и традиционным художественно-стилевым особенностям;
Арт-резиденции народного искусства и фолькдизайна;
Конкурс на лучший проект по брендингу локальных территорий художественными образами народных промыслов и ремесел.
Место проведения: Ханты-Мансийск, КДЦ «Октябрь», ул. Дзержинского, 7
Участие в форуме бесплатное.
Необходимо пройти регистрацию на сайте www.artcrafts-fund.ru
Вопросы по участию: Менеджер - Елена Бабина +7 (3467) 32-22-06
E-mail: babinaea88@mail.ru