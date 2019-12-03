Представители народа манси выбрали делегатов на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов

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Выборы делегатов и наблюдателей состоялись 2 декабря в Ханты-Мансийске в здании окружной Думы. Мероприятие провела депутат Государственной Думы, член Консультативного комитета финно-угорских народов, председатель регионального отделения общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов РФ» Татьяна Гоголева.
Приветствуя участников мероприятия, она сообщила, что VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов состоится 16-19 июня 2020 года в Эстонии в городе Тарту. Тема конгресса: "Культурная среда – самосознание и язык". На тематических заседаниях будут рассмотрены вопросы деятельности гражданского общества в сохранении и развитии финно-угорских языков, культурных инноваций, использования традиционных и новых средств массовой информации, применения современных языковых технологий в информационной работе финно-угорских народов. Также участники конгресса обсудят экологическую тему, а именно, влияния климатических изменений на жизнь финно-угорских народов.
Согласно нормативным документам, финно-угорские народы численностью до 50 тысяч человек могут выдвигать пять делегатов и 10 наблюдателей. За делегатов взнос по 100 евро внесёт Правительство автономного округа и оплатит проезд до города Тарту. Наблюдателям необходимо будет самостоятельно заплатить по 50 евро и оплатить проезд.
Татьяна Гоголева рассказала, что один из делегатов от народа манси будет выступать модератором и вести секцию по СМИ на родных языках. Участникам собрания было предложено выдвинуть кандидатуры делегатов на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Так, простым большинством голосов делегатами от народа манси были избраны – Надежда Алексеева, Оксана Рыжкова, Альбина Станиславец, Светлана Динисламова и Евгения Вьюткина. Наблюдателями были избраны Сергей Ремезов, Иван Тарханов, Денис Вынгилев, Татьяна Гоголева, Виталий Меров, Валерий Анямов, Светлана Астапович, Неля Низамова, Ольга Лелятова и Раиса Гаврильчик.
В завершении выборного собрания Татьяна Гоголева напомнила, что наблюдатели самостоятельно оплачивают проезд, проживание и питание, поэтому если кто-то из представителей народа манси изъявит желание поехать в Тарту и поработать на Всемирном конгрессе финно-угорских народов, их включат в список. Но это необходимо сделать заранее для того, чтобы подать окончательный список наблюдателей и успеть оформить шенгенскую визу.
Людмила Теткина