Обсудили вопросы сохранения родных языков и культуры

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Обсудили вопросы сохранения родных языков и культуры

29 ноября в конференц-зале Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством директора ведомства состоялось очередное заседание

Научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.

В режиме видеоконференцсвязи в работе также приняли участие представители муниципальных образований, руководители образовательных учреждений, педагоги и общественные деятели из числа коренных малочисленных народов Севера.

 

О результатах мониторинга реализации комплекса мер по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания коренных народов Севера доложила заместитель директора «Институт развития образования» Виктория Клюсова.

Так, на сегодняшний день в 7 муниципальных образованиях автономного округа функционирует 18 общеобразовательных организаций, имеющих интернат. В Берёзовском районе – 4, в Белоярском – 2, в Кондинском – 1, в Нижневартовском – 4, в Октябрьском – 1, в Сургутском – 5 и Ханты-Мансийском – 1.

 

Следует отметить, что из 18 общеобразовательных организаций 3 являются подведомственными Департаменту образования и молодежной политики региона:  КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Кондинского района; КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Нижневартовского района.

 

В виду специфики образовательной деятельности данные образовательные организации не включены в анализ результатов мониторинга качества образования.

В мониторинге не приняли участия «Саранпаульская СОШ» Берёзовского района, «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» Ханты-Мансийского района.

Таким образом, всего мониторингом было охвачено 13 общеобразовательных организаций, имеющих интернат. Общее количество  обучающихся – 1 737 человек,  1 222 из которых школьники из числа коренных малочисленных народов Севера: 1 014 – ханты, 118 – манси и 90 обучающихся ненцев. В этих школах-интернатах округа с детьми работают 386 педагога, в 12 имеются психологи, педагоги-психологи, социальные педагоги за исключением филиала Нижнесортымской средней общеобразовательной школы «Каюковская начальная школа». В 12 школах имеются педагоги, преподающие родной (хантыйский, мансийский, ненецкий) язык за исключением Шеркальской средней общеобразовательной школы Октябрьского района.

 

Доклад временно исполняющего обязанности директора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галины Кондиной был на тему устранения цифрового неравенства языков и создания подведомственной структуры инновационного развития языков и культуры малочисленных народов Севера Югры. Галина Рудольфовна обозначила проблему цифрового неравенства компьютерной раскладки на хантыйском и мансийском  языках, которые очень необходимы для работы в условиях современного общества. В связи с этим, департаменту образования и молодежной политики и департаменту общественных и внешних связей Югры при участии департамента внутренней политики и департамента информационных технологий и цифрового развития  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендовано провести рабочее совещание по вопросу разработки набора шрифтов для языков коренных малочисленных народов Севера Югры, включения их символов в международный стандарт Unicode и дальнейшей реализации мероприятий в данном направлении. 

Ирина САМСОНОВА

Рәт ясӑӊа вәнӆтӑты вєрӑт оӆӑӊӑн путӑр вәс

Ас потты тыӆӑщ 29-мит хӑтӆӑн Югра мўв ӆуваттыйн вәнӆтӑты па айӆат ёх вєрӑт тәты департамент хотн шуши мир рәт ясӑң па культура вєрӑт вантман тӑйты совет ёх мирхота ӑктӑщийсӑт. Щи тумпийн округев арсыр районӑт па вошӑт эвӑт видео щирн вәнӆтӑты вєрӑт әхтыйн кәщайт, рәт ясӑңа, культура вєрӑта вәнтӑты хуятӑт па оса рәпата тәты икет-имет путӑртты ищи вєритсӑт. Ӆыв Югра мўв ӆуваттыйн вәӆты ӑшкола-интернатӑт оӆӑӊӑн уша вєрсӑт. Щит хутыса увӑс мир няврємӑт вәӆӆӑт-хоӆӆӑт, муйсӑр нўшайт тӑйӆӑт, муй щирн мәшмӑӆтум пурайн ӆыв мӑӆӆыйт.

 

Сырыя округ хўваттыйн няврємӑт вәнӆтӑты ёх институт кәща ӆӑӊкӑр нє Виктория Клюсова ӑшкола-интернатӑт оӆӑӊӑн ай павтӑс. Уша йис, Югра мўв ӆуваттыйн 18 ӑшкола-интернат рәпитӆ. Щит Сўмӑтвош район хуща – нӆ ӑшкола-интернат, Нуви сӑӊхум районӑн – кӑт, Кондинской мўвн – ит, Нижневартовской мўвн – нӆ, Манстӑр районӑн – ит, Сәрханӆ мўвн – вет па Ёмвош районӑн – ит.  18 ӑшкола-интернат эвӑӆт тәп 13 вәнӆтӑты тӑхи ма нух вантсы. Тӑм тӑхетн 1 737 няврєм вәӆ па вәнӆтыйӆ, ыв кўтэн 1 222 шуши няврємӆўв. Мєт ар, щит хӑнтэт, 118 вухаӆь пушхӑт па 90 – юрн няврємӑт. Ӆыв пиӆэӆа  386 няврєм вәнӆтӑты хӑннєхә рәпитӆ. Мосӆ ястӑты, 12 ӑшкола-интернат хуща пушхӑт рәт ясӑӊа вәнӆтӑӆыйт. Ар пєлӑк тӑхетн факультативной щирн.

 

Тӑм мирхотн мўӊ «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайңӑўв кәща кана вәты нє Галина Кондина ищи ясӑӊ вўйӆяс. Ӆўв лупӑс, хуты хӑнты па вухаӆь мирӊӑн ясӑӊӊӑн мосӆ па мирӑт ясӊӑт иты тәса па тўӊщирӑӊа ӆэщӑтты, ӆәӆн клавиатурайт хуща мўӊ буквайўв ат вєрсыйт. Вантэ, щи пурайн кўш йиӆуп телефонӑтн, кўш ай компьютерн (рўщ щирн ноутбук) мўӊ ясӑӊӊӑнӑн хӑншты щир тӑйты питӆўв. Вәнтыйты па айат ёх вєрӑт тәты департамент кәща Алексей Дренин лупӑс, хуты тӑм оӆ ван хӑтӆуп тыӆӑщ 31-мит хӑтӆ вәнты щи вєр оӆӑӊӑн уша павӑтӆўв. Щи пӑта тӑм мосты щир оӆӑӊӑн еӆӆы па хӑншӆум.

Ирина САМСОНОВА

Ср, 12/04/2019 - 17:05

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