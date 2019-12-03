Обсудили вопросы сохранения родных языков и культуры

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29 ноября в конференц-зале Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры под председательством директора ведомства состоялось очередное заседание
Научно-координационного совета по вопросам сохранения родного языка и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера.
В режиме видеоконференцсвязи в работе также приняли участие представители муниципальных образований, руководители образовательных учреждений, педагоги и общественные деятели из числа коренных малочисленных народов Севера.
О результатах мониторинга реализации комплекса мер по повышению качества образования и качества условий проживания детей в общеобразовательных организациях, имеющих интернат, расположенных в местах традиционного проживания коренных народов Севера доложила заместитель директора «Институт развития образования» Виктория Клюсова.
Так, на сегодняшний день в 7 муниципальных образованиях автономного округа функционирует 18 общеобразовательных организаций, имеющих интернат. В Берёзовском районе – 4, в Белоярском – 2, в Кондинском – 1, в Нижневартовском – 4, в Октябрьском – 1, в Сургутском – 5 и Ханты-Мансийском – 1.
Следует отметить, что из 18 общеобразовательных организаций 3 являются подведомственными Департаменту образования и молодежной политики региона: КОУ «Берёзовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Кондинского района; КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Нижневартовского района.
В виду специфики образовательной деятельности данные образовательные организации не включены в анализ результатов мониторинга качества образования.
В мониторинге не приняли участия «Саранпаульская СОШ» Берёзовского района, «Средняя общеобразовательная школа п. Луговской» Ханты-Мансийского района.
Таким образом, всего мониторингом было охвачено 13 общеобразовательных организаций, имеющих интернат. Общее количество обучающихся – 1 737 человек, 1 222 из которых школьники из числа коренных малочисленных народов Севера: 1 014 – ханты, 118 – манси и 90 обучающихся ненцев. В этих школах-интернатах округа с детьми работают 386 педагога, в 12 имеются психологи, педагоги-психологи, социальные педагоги за исключением филиала Нижнесортымской средней общеобразовательной школы «Каюковская начальная школа». В 12 школах имеются педагоги, преподающие родной (хантыйский, мансийский, ненецкий) язык за исключением Шеркальской средней общеобразовательной школы Октябрьского района.
Доклад временно исполняющего обязанности директора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галины Кондиной был на тему устранения цифрового неравенства языков и создания подведомственной структуры инновационного развития языков и культуры малочисленных народов Севера Югры. Галина Рудольфовна обозначила проблему цифрового неравенства компьютерной раскладки на хантыйском и мансийском языках, которые очень необходимы для работы в условиях современного общества. В связи с этим, департаменту образования и молодежной политики и департаменту общественных и внешних связей Югры при участии департамента внутренней политики и департамента информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры рекомендовано провести рабочее совещание по вопросу разработки набора шрифтов для языков коренных малочисленных народов Севера Югры, включения их символов в международный стандарт Unicode и дальнейшей реализации мероприятий в данном направлении.
Ирина САМСОНОВА
Ас потты тыӆӑщ 29-мит хӑтӆӑн Югра мўв ӆуваттыйн вәнӆтӑты па айӆат ёх вєрӑт тәты департамент хотн шуши мир рәт ясӑң па культура вєрӑт вантман тӑйты совет ёх мирхота ӑктӑщийсӑт. Щи тумпийн округев арсыр районӑт па вошӑт эвӑт видео щирн вәнӆтӑты вєрӑт әхтыйн кәщайт, рәт ясӑңа, культура вєрӑта вәнтӑты хуятӑт па оса рәпата тәты икет-имет путӑртты ищи вєритсӑт. Ӆыв Югра мўв ӆуваттыйн вәӆты ӑшкола-интернатӑт оӆӑӊӑн уша вєрсӑт. Щит хутыса увӑс мир няврємӑт вәӆӆӑт-хоӆӆӑт, муйсӑр нўшайт тӑйӆӑт, муй щирн мәшмӑӆтум пурайн ӆыв мӑӆӆыйт.
Сырыя округ хўваттыйн няврємӑт вәнӆтӑты ёх институт кәща ӆӑӊкӑр нє Виктория Клюсова ӑшкола-интернатӑт оӆӑӊӑн ай павтӑс. Уша йис, Югра мўв ӆуваттыйн 18 ӑшкола-интернат рәпитӆ. Щит Сўмӑтвош район хуща – нӆ ӑшкола-интернат, Нуви сӑӊхум районӑн – кӑт, Кондинской мўвн – ит, Нижневартовской мўвн – нӆ, Манстӑр районӑн – ит, Сәрханӆ мўвн – вет па Ёмвош районӑн – ит. 18 ӑшкола-интернат эвӑӆт тәп 13 вәнӆтӑты тӑхи ма нух вантсы. Тӑм тӑхетн 1 737 няврєм вәӆ па вәнӆтыйӆ, ыв кўтэн 1 222 шуши няврємӆўв. Мєт ар, щит хӑнтэт, 118 вухаӆь пушхӑт па 90 – юрн няврємӑт. Ӆыв пиӆэӆа 386 няврєм вәнӆтӑты хӑннєхә рәпитӆ. Мосӆ ястӑты, 12 ӑшкола-интернат хуща пушхӑт рәт ясӑӊа вәнӆтӑӆыйт. Ар пєлӑк тӑхетн факультативной щирн.
Тӑм мирхотн мўӊ «Хӑнты ясӑӊ» па «Луима сэрипос» газетайңӑўв кәща кана вәты нє Галина Кондина ищи ясӑӊ вўйӆяс. Ӆўв лупӑс, хуты хӑнты па вухаӆь мирӊӑн ясӑӊӊӑн мосӆ па мирӑт ясӊӑт иты тәса па тўӊщирӑӊа ӆэщӑтты, ӆәӆн клавиатурайт хуща мўӊ буквайўв ат вєрсыйт. Вантэ, щи пурайн кўш йиӆуп телефонӑтн, кўш ай компьютерн (рўщ щирн ноутбук) мўӊ ясӑӊӊӑнӑн хӑншты щир тӑйты питӆўв. Вәнтыйты па айат ёх вєрӑт тәты департамент кәща Алексей Дренин лупӑс, хуты тӑм оӆ ван хӑтӆуп тыӆӑщ 31-мит хӑтӆ вәнты щи вєр оӆӑӊӑн уша павӑтӆўв. Щи пӑта тӑм мосты щир оӆӑӊӑн еӆӆы па хӑншӆум.
Ирина САМСОНОВА