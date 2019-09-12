Почти 87% югорчан положительно оценивают состояние межконфессиональных отношений

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Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:
Совместное заседание координационного совета по делам национально-культурных автономий и взаимодействию с религиозными объединениями и межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности провел исполняющий обязанности губернатора Югры Геннадий Бухтин.
Говоря об информационном сопровождении деятельности национально-культурных автономий, он отметил, что в средствах массовой информации региона на системной основе выходят в свет материалы, посвященные данной тематике, успешным проектам, реализуемым с участием таких организаций.
«Среди реализованных проектов выделю проекты Белоярского информационного центра «Квадрат» о культуре народов России, проживающих в автономном округе, службы новостей «UgraNow.ru» о примерах межнациональной дружбы жителей Югры «Дружить по-югорски», проект сургутского сетевого издания «СИА-Пресс», направленный на развитие межнациональных отношений и профилактику экстремизма «Такие разные свои», – подчеркнул Геннадий Бухтин. – В автономном округе готовится к запуску ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. Прошу глав муниципалитетов до 20 декабря направить предложения в план работы центра на 2020 год, учитывающие мнения национальных общественных объединений».
Также исполняющий обязанности главы региона привел результаты социологических исследований, проведенных в 2019 году, и направленных на оценку эффективности мероприятий по обеспечению межнационального и межконфессионального согласия. Так, доля югорчан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, составила 86,7%. Наиболее позитивные оценки межэтнических отношений выявлены в Югорске, Белоярском, Ханты-Мансийске, Нижневартовском и Советском районах.
По словам заместителя директора регионального департамента общественных и внешних связей – начальника управления по обеспечению открытости органов власти Галины Липатовой, в работу по информированию населения о деятельности национально-культурных автономий на системной основе вовлечены все средства массовой информации, работающие в Югре.
«В 2019 году была утверждена концепция государственной информационной политики в сфере средств массовой коммуникации автономного округа. В перечень ее задач вошло информационное противодействие распространению межнациональной и межрелигиозной розни. Для исполнения этой задачи формируется журналистский пул, работающий с данной темой. Регион активно взаимодействует с гильдией межэтнической журналистики, и в нынешнем году было создано ее региональной отделение», – проинформировала членов совета Галина Липатова.
Также региональное ведомство ежегодно организует конкурс журналистских работ «Мир нашему дому» на лучшее освещение в СМИ вопросов гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений. Так, например, для участия в нем в 2018 году было направлено 143 работы, а в 2019 году уже принято 78 заявок.
Председатель регионального отделения гильдии межэтнической журналистики Евгений Оглоблин напомнил, что Югра в минувшем году поддержала этический кодекс журналистов, освещающих межэтническую тематику. В этой связи руководители окружных медиа выразили уверенность, что представители средств массовой информации должны избегать стереотипов в отношении этнических групп, четко разграничивать факты и мнения, привлекать внимание общества к любым формам дискриминации, нетерпимости и разжигания розни.
«Региональное отделение гильдии – это площадка для объединения усилий журналистов, работающих с темой межнациональных отношений, глубокого изучения проблем и особенностей жизни северных территорий, презентации опыта Югры в сфере обеспечения межнационального согласия на территории всей страны. Нам есть, о чем рассказать коллегам из 46 регионов, где работают отделения гильдии», – подчеркнул Евгений Оглоблин.
Отметим, что также в ходе заседания свои успешно реализуемые проекты и практики членам координационного совета представили генеральный продюсер телерадиокомпании «СургутИнтерНовости» Елена Саган, председатель совета регионального отделения молодежной ассамблеи народов России «Мы – россияне» Юлия Трушкова, а председатель отдела по взаимодействию с казачеством и силовыми структурами Ханты-Мансийской епархии Евгений Кизин рассказал о положительном опыте взаимодействия с региональными средствами массовой информации.