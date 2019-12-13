Оказание бесплатной юридической помощи гражданам Российской Федерации

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В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре сформирована нормативная правовая база, регулирующая вопросы оказания бесплатной юридической помощи, а также определены участники государственной системы бесплатной юридической помощи, категории граждан, имеющих право на её получение, определён перечень случаев, по которым юридическая помощь может быть предоставлена бесплатно. Также закреплены дополнительные гарантии на предоставление бесплатной юридической помощи гражданам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера.
Критерии отнесения граждан к получателям меры государственной поддержки:
1) представители коренных малочисленных народов Севера (далее - малочисленные народы), являющиеся субъектами права традиционного природопользования, ведущие традиционный образ жизни;
2) представители малочисленных народов, проживающие в сельской местности (в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов), для которых виды традиционной хозяйственной деятельности являются неосновным способом жизнеобеспечения;
3) представители общественных организаций малочисленных народов, не имеющих статуса юридического лица.
Случаи оказания бесплатной юридической помощи
- заключение, изменение, расторжение, признание недействительными сделок с недвижимым имуществом, государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
- признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по договору социального найма, договору найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расторжение и прекращение договора социального найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и его семьи), расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения, предназначенного для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выселение из указанного жилого помещения;
- признание и сохранение права собственности на земельный участок, права постоянного (бессрочного) пользования, а также права пожизненного наследуемого владения земельным участком (в случае, если на спорном земельном участке или его части находится жилой дом или его часть, являющиеся единственным жилым помещением гражданина и его семьи);
- защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
- отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компенсация морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) работодателя;
- признание гражданина безработным и установление пособия по безработице;
- возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией;
- предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- назначение, перерасчет и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение
- установление и оспаривание отцовства (материнства);
- реабилитация граждан, пострадавших от политических репрессий;
- ограничение дееспособности;
- рассмотрение заявления о признании гражданина недееспособным;
- обжалование нарушений прав и свобод граждан при оказании психиатрической помощи;
- медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалидов;
- обжалование во внесудебном порядке актов органов государственной власти, органов местного самоуправления и должностных лиц;
- установление усыновления, опеки или попечительства над детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, заключение договора об осуществлении опеки или попечительства над такими детьми;
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- восстановление имущественных прав, личных неимущественных прав, нарушенных в результате чрезвычайной ситуации, возмещение ущерба, причиненного вследствие чрезвычайной ситуации;
- рассмотрение вопросов традиционного природопользования, землепользования (для представителей малочисленных народов, имеющих право на бесплатную юридическую помощь);
- установление факта национальной принадлежности гражданина к малочисленным народам, проживающим на территории автономного округа (ханты, манси, ненцы);
- защита прав и законных интересов граждан, нарушенных в результате действий (бездействия) застройщиков на территории автономного округа (для лиц, включенных в реестр пострадавших граждан);
- отказ гражданам в бесплатной приватизации занимаемых ими по договорам социального найма жилых помещений.
Порядок оказания гражданам бесплатной юридической помощи
В случае обращения гражданина к адвокату для получения бесплатной юридической помощи, вместе с заявлением об оказании бесплатной юридической помощи предоставляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а также документ, подтверждающий отнесение его к одной из категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи.
В заявлении указывается:
- фамилия, имя, отчество гражданина, место жительство, контактный телефон;
- категория гражданина, дающая право на предоставление бесплатной юридической помощи и случай по которому необходимо предоставление бесплатная юридическая помощь.
- при необходимости – потребность выезда адвоката к инвалиду 1 и 2 группы, пожилому гражданину старше 65 лет, который по состоянию здоровья не может самостоятельно передвигаться, лицу, находящемуся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, гражданину, находящемуся в государственных учреждениях стационарного обслуживания, в которых постоянно проживают граждане пожилого возраста или инвалиды.
- сведения о том, что по бесплатную юридическую помощь по данному вопросу он ранее не получал.
В случае обращения гражданина в исполнительные органы государственной власти автономного округа или подведомственные им учреждения для получения бесплатной юридической помощи указанные органы самостоятельно запрашивают у гражданина либо в иных органах государственной власти, органах местного самоуправления и организациях документы, подтверждающие право на получение бесплатной юридической помощи.
Решение об оказании в экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации принимается Комиссией по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для оказания в экстренных случаях бесплатной юридической помощи, состав и положение о которой утверждены приказом Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 июля 2016 года № 152 «О Комиссии по рассмотрению обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для оказания в экстренных случаях бесплатной юридической помощи».
Обращение гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, нуждающегося в бесплатной юридической помощи в экстренном случае, поступившее в исполнительные органы государственной власти автономного округа или подведомственные им учреждения в течение одного рабочего дня со дня его поступления направляется в Департамент внутренней политики автономного округа.
Комиссия при поступлении обращения гражданина, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, в течение двух рабочих дней со дня его поступления в комиссию принимает решение об оказании ему в экстренном случае бесплатной юридической помощи либо об отказе в такой помощи.
В случае оказания юридической помощи гражданину из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа (ханты, манси, ненцы) также прилагается копия вступившего в силу решения суда об установлении факта национальной принадлежности гражданина либо копия свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, в котором указана национальная принадлежность гражданина (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство об установлении отцовства, свидетельство о перемене имени)
По вопросам предоставления бесплатной юридической помощи граждане могут обратиться к сотрудникам отдела административных комиссий Департамента внутренней политики автономного округа по следующим телефонам:
- начальник отдела 8 (3467) 39-23-68;
- консультант отдела 8 (3467) 39-23-66;
- консультант отдела 8 (3467) 39-23-94;
главный специалист-эксперт отдела 8 (3467) 39-20-81;
главный специалист-эксперт отдела 8 (3467) 39-23-41.