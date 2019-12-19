XIII Съезд Общественной организации «Спасение Югры»

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19-20 декабря 2019 года в городе Нягани Октябрьского района состоялся XIII Съезд Общественной организации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Спасение Югры». Согласно Уставу организации, съезд Общественной организации «Спасение Югры» проводится раз в три года. Напомним, XII съезд состоялся в декабре 2016 года на территории Советского района.
В ходе работы XIII Съезда прошёл и круглый стол на тему «Сохранение родного языка коренных малочисленных народов Севера в местах компактного проживания и традиционной хозяйственной деятельности». Таким образом, мероприятие насчитывает более 100 участников разных институтов гражданского общества – Уполномоченного по правам человека Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталью Стребкову, заместителя директора – начальника Управления национальной политики Департамента внутренней политики региона Сергея Пишукова, депутатов окружной думы Александра Новьюхова и Андрея Осадчука, заместителя главы города Нягани Оксаны Михайлец, представителей Отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера Департамента образования и молодёжной политики автономного округа в лице начальника Отдела Надежды Костылевой и главного специалиста Оксаны Албиной, сотрудников «Института развития образования» ХМАО- Югры – доцента кафедры педагогики, психологии и управление образованием Натальи Величко и заместителя начальника методического отдела Ольги Ярлыковой, членов Общественной организации «Спасение Югры», Молодёжной организации обско-угорских народов, Союза общин, Союза оленеводов, Совета старейшин, представителей окружных СМИ и просто граждан, искренне болеющих за будущее коренных малочисленных народов Севера, населяющих Югру.
В день заезда был проведён круглый стол, где главным стал вопрос сохранения родных языков. Так, о состоянии родных языков в Югре, о мерах господдержки и перечне специальностей для студентов из числа ханты, манси и лесных ненцев, о методиках преподавания родных языков в школах рассказали начальник Отдела непрерывного образования Югры Надежда Костылева, главный специалист Оксана Албина, ведущий научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Светлана Динисламова, доцент кафедры педагогики, психологии и управления образованием Наталья Величко, учитель родного языка и литературы «Средней общеобразовательной школы им. И.Ф. Пермякова» в селе Полновате Белоярского района Анастасия Вахат, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы из села Казыма Белоярского района Любовь Захарова, методист кафедры развития этнокультурного образования Регионального института развития образования в городе Салехарде Клавдия Слепа, заместитель начальника методического отдела Ольга Ярлыкова, начальник Белоярского филиала Фольклорного центра Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Римма Потпот и другие.
Утро следующего дня началось с торжественного открытия XIII Съезда Общественной организации «Спасение Югры». Делегатов и приглашенных гостей поприветствовали Уполномоченный по правам человека Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Стребкова, заместитель директора – начальник Управления национальной политики Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Сергей Пишуков, вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Александр Новьюхов.
Повестка дня включала формирование рабочих органов Съезда, отчётный доклад президента о работе Регионального отделения Общественной организации «Спасение Югры» Людмилы Алфёровой.
О системе взаимодействия исполнительных органов государственной власти и общественных организаций коренных малочисленных народов Севера Департамента внутренней политики рассказал Сергей Пишуков. С докладом о работе мандатной комиссии выступила Любовь Кашлатова, более 23 лет возглавляющая Берёзовское отделение общественной организации «Спасение Югры», а также председатель ревизионной комиссии, член Нефтеюганского отделения общественной организации Елена Иванова.
В рамках съезда прошла презентация книги «Ханты мирем арат/Мелодия хантыйского слова», автором-составителем которого является вице-президент общественной организации «Спасение Югры» и редактор газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило. Кроме того, Ульяна Алексеевна рассказала о мероприятиях, проводимых в этом году, способствующих сохранению и популяризации родных языков. Напомним, 2019 год – особенный год. Генеральной Ассамблеей ООН он объявлен Международным годом языков коренных народов. В связи с этим, активисты-общественники «Спасение Югры» совместно с учреждениями города, чья работа направлена на сохранение и популяризацию культуры и родных языков обско-угорских народов, предложили жителям окружной столицы цикл мероприятий «Неделя родного языка в Югре «Я воспеваю родной язык!», который проходил в окружной столице с 18 по 22 февраля 2019 года. Идейным вдохновителем и автором проекта является вице-президент по сохранению родных языков общественной организации «Спасение Югры», журналист газеты «Ханты ясанг» Ульяна Данило (Молданова).
Заместитель директора Департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Александр Комисаров рассказал о реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
С презентацией «Сохранение традиционной культуры обских угров в условиях современного города» выступила директор Няганьского «Музейно-культурного центра» и Центра культуры коренных малочисленных народов Севера Альфия Раянова.
О практике взаимоотношений коренных малочисленных народов Севера и компании ПАО «Лукойл – Западная Сибирь» доложил главный маркшейдер компании Константин Беляев.
Своим опытом работы и практикой взаимоотношений коренных малочисленных народов Севера и компании ОАО «Сургутнефтегаз» поделился заместитель начальника по работе с коренным населением Управления по землепользованию ОАО «Сургутнефтегаз» Рафаэль Салаватов.
Пленарное заседание XIII Съезда состояло из выступлений делегатов и обсуждений вносимых изменений в Устав организации, который не редактировался с 2007 года.
Центральным вопросом повестки стали выборы президента организации. Большинством голосов на новый срок была переизбрана Людмила Алфёрова.
В заключение Съезда состоялась торжественная церемония награждения активных лидеров из числа коренных малочисленных народов Севера.
Уполномоченный по правам человека в автономном округе Наталья Стребкова отметила благодарностью за активную гражданскую позицию, плодотворную работу по защите прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера, сохранение этнической самобытности, правовой культуры Людмилу Алфёрову, Анатолия Кауртаева, Зою Лозямову, Веру Кондратьеву, Василия Пяка, Павла Молданова.
Александр Новьюхов вручил медали Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации «За верность Северу» членам организации «Спасение Югры» и Александру Комиссарову.
Людмила Алфёрова также вручила членам организации медали «Признание» Общественной организации «Спасение Югры» Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и благодарственные письма.
Ирина САМСОНОВА