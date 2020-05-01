Гуманитарную помощь из Югры привезли на Донбасс

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Гуманитарную помощь из Югры привезли на Донбасс

Акция «Подари чудо детям» стартовала по инициативе Общественной палаты Югры для детей пострадавших территорий юго-восточных территорий Донецкой области Украины.

В декабре в Ханты-Мансийском округе собрали порядка 1200 новогодних сладких подарков, а также кондитерские изделия, канцелярские наборы, школьные рюкзаки, настольные игры, игрушки, а самое главное -  письма, рисунки с поздравлениями с Новым годом, пожеланиями мира, словами поддержки, участия и предложениями дружбы.

Среди подарков были и поделки сделанные руками детей Югры. В акции приняло участие более 50 муниципальных учреждений, а также центры социальной реабилитации Нижневартовска, Сургута и члены общественной палаты ХМАО-Югры. Подарки приносили и взрослые и дети. Некоторые подарки были сделаны своими руками детей.

Первыми такие подарки привезли ребята из Покачей. Координатором акции был назначен член Общественной палаты Эдуард Логинов. Он с 2014 года имеет огромный опыт по сбору и доставке гуманитарных грузов в ДНР и ЛНР. Сбор подарков был организован МОО «Содружество»  в Сургуте.

Новогодние подарки отправили из  Сургута 30 декабря 2019 и 4 января на Донецкую землю их привезли члены общественной палаты - Эдуард Логинов, Владимир Меркушев и Эка Шенгелая.

Дети, которые пережили военную трагедию, на Рождество получат самые тёплые душевные подарки и поздравления. Организаторы благодарят за помощь в перевозке груза Сергея Благородова.

Члены общественной палаты Югры раздадут подарки вместе с заместителем председателя Гуманитарного добровольческого корпуса Светланой Басовой и руководством Горловской Епархии под руководством митрополита Горловского и Мариупольского Митрофана.

Вс, 01/05/2020 - 18:35

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