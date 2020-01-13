Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Днем российской печати

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Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Днем российской печати

Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, представители медиапространства региона!

 

Поздравляю Вас с Днем российской печати!

 

Профессиональный праздник тех, кто ценит и несет людям слово.

 

В медиасообществе говорят: «Журналистика – это искусство приготовления информации». При этом главными ингредиентами выступают личная ответственность, профессиональный подход, неординарность мышления, честность специалиста.

 

Мы гордимся достижениями югорских журналистов. Так, в 2019 году лауреатом всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» стала телекомпания «СургутИнформ-ТВ». Выпускающий редактор ТРК «Сургутинтерновости» Дарья Давыдова стала призером IX всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея». Победителем X всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» – корреспондент информационного агентства «2 города» Ксения Мальцева.

 

Уважаемые журналисты, ваши сюжеты, статьи, посты в социальных сетях создают настроение, формируют убеждения, дают решения проблемных вопросов.

 

Желаю Вам творческой энергии, вдохновения, новых идей и замыслов! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, уважаемые земляки.

 

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                           Н.В. Комарова

Пнд, 01/13/2020 - 12:07

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