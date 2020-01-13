Поздравление губернатора Югры Натальи Комаровой с Днем российской печати

- Русский
Уважаемые работники и ветераны средств массовой информации, представители медиапространства региона!
Поздравляю Вас с Днем российской печати!
Профессиональный праздник тех, кто ценит и несет людям слово.
В медиасообществе говорят: «Журналистика – это искусство приготовления информации». При этом главными ингредиентами выступают личная ответственность, профессиональный подход, неординарность мышления, честность специалиста.
Мы гордимся достижениями югорских журналистов. Так, в 2019 году лауреатом всероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» стала телекомпания «СургутИнформ-ТВ». Выпускающий редактор ТРК «Сургутинтерновости» Дарья Давыдова стала призером IX всероссийского конкурса региональных СМИ «Панацея». Победителем X всероссийского конкурса журналистских работ «В фокусе – детство» – корреспондент информационного агентства «2 города» Ксения Мальцева.
Уважаемые журналисты, ваши сюжеты, статьи, посты в социальных сетях создают настроение, формируют убеждения, дают решения проблемных вопросов.
Желаю Вам творческой энергии, вдохновения, новых идей и замыслов! Здоровья, благополучия Вам и Вашим близким, уважаемые земляки.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Комарова