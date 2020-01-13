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Казалось бы, одно и то же
Который день, который год,
Очередного дня приход.
И не сдержать с утра волненья,
Как будто в этих буднях ты
Открытья ждешь и откровенья,
И исполнения мечты.
Любое мероприятие, любая встреча
Всех кладов на земле ценней:
Ведь каждый встречи миг отмечен
Неповторимостью своей.
Каждый раз, когда начинаешь творческую работу волонтёра- общественника, испытываешь волнение и тревогу. Ведь каждая встреча – это открытие, открытие нового мира, а для себя – открытие человеческой души, встреча с миром неповторимых характеров, поступков, интересов.
Организация семейных клубов родителей – благодатное дело. Оно сплачивает родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании подрастающего поколения, формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во взглядах.
В своей деятельности клуб опирается на разные формы работы: беседы, лекции, встречи с интересными людьми, «капустники», концерты, походы, пресс-конференции, телепередачи, соревнования, конкурсы, чтение книг вслух, чаепитие по поводу дней рождения, праздников.
Клубное занятие – это не просто встреча родителей и детей, это традиции и обычаи совместного общения, это влияние на будущие поступки человека, формирование его культуры, характера.
Заседания клуба проходят, как правило, в один из удобных дней для родителей и детей. Каждой работе предшествует серьёзная подготовка. Сценарий заседаний составляется таким образом, чтобы каждый член клуба был задействован в каком-либо конкурсе или принял участие в творческом задании. Здесь всем хватает работы: дети готовят свои задания, взрослые – свои, а ещё помогают друг другу в изготовлении костюмов, поделок, реквизитов и т.д.
В городе Белоярском в Этнокультурном центре «Нуви ат» («Белая ночь») состоялось открытие семейного клуба «Хатлые» («Солнышко»), организаторами которого стали члены общественной организации «Спасение Югры».
В мероприятии приняли участие более 40 человек – это семьи Ахмалетдиновых, Неттиных, Аминовых, Лельховых, Карепановых, Нёмысовых, Ирган, Юхлымовых, Волдиных и Руссу из посёлков Верхнеказымского, Казыма и города Белоярского.
Праздничную программу открыла гостья из села Казыма Валентина Григорьевна Багишева – активный участник общественных мероприятий, знаток хантыйского фольклора. Она исполнила песню «Аяшиви», в которой поётся о том, что где не был человек, он никогда не должен забывать свой дом, семью, родителей.
Далее на музыкальной площадке нас встретил мансийский Дед Мороз Аква Пыгрыщ, что в переводе означает «тётушкин сын», «племянник», этот добрый весельчак в легендах умеет перевоплощаться в Деда Мороза Аква Пыгрыща.
Дети и взрослые в предвкушении праздника пришли нарядные и весёлые. Их надежды оправдались. Активно продемонстрировав своё мастерство в творчестве, артистизме, они окунулись в игры и в праздничную атмосферу приключений, конкурсов, шуток от мансийского Дед Мороза Аква Пыгрыща.
Новый год – самый сказочный праздник, который ждут с нетерпением. Творческая мастерская собрала участников за одним столом. Что изготовить и подарить своим близким? Опытный педагог со стажем Валентина Петровна Руссу из посёлка Верхнеказымского поделилась с детьми и гостями опытом по изготовлению новогоднего сувенира.
Заранее до дня открытия клуба семьям было дано домашнее задание, был объявлен конкурс – нарисовать эмблему семейного клуба «Хатлые» («Солнышко»), которая будет символизировать дружбу, сплоченность и сотрудничество.
Подводя итоги мероприятия, делаем следующие выводы: семейный клуб «Хатлые» («Солнышко») помогает раскрыть таланты не только у детей, но и у их родителей. Когда руководители-волонтеры, родители поют, пляшут вместе с детьми, то в этот момент между родителями и детьми возникает взаимопонимание, которое так необходимо сегодня и семье.
Завершилось мероприятие в теплой уютной обстановке с церемонией семейного чаепития.
В нашем клубе будут работать творческие лаборатории, где каждый найдет для себя занятие по интересам.
Выражаем отдельную благодарность директору Этнокультурного центра «Нуви Ат» («Белая ночь») Зинаиде Семёновне Каксиной и её творческой команде за спонсорскую помощь и поддержку в проведении мероприятия.
Ирина ФИРСОВА,
председатель БООО «Спасение Югры»,
г. Белоярский