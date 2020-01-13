Открытие семейного клуба

  • Русский
Открытие семейного клуба
Фото Ирины ФирсовойФото Ирины Фирсовой
Фото Ирины Фирсовой

Казалось бы, одно и то же
Который день, который год,
Очередного дня приход.
И не сдержать с утра волненья,
Как будто в этих буднях ты
Открытья ждешь и откровенья,
И исполнения мечты.
Любое мероприятие, любая встреча
Всех кладов на земле ценней:
Ведь каждый встречи миг отмечен
Неповторимостью своей.

 

        Каждый раз, когда начинаешь творческую работу волонтёра- общественника, испытываешь волнение и тревогу. Ведь каждая встреча – это открытие, открытие нового мира, а для себя – открытие человеческой души, встреча с миром неповторимых характеров, поступков, интересов.

Организация семейных клубов родителей – благодатное дело. Оно сплачивает родителей, позволяет развивать собственную наблюдательность в воспитании подрастающего поколения, формировать родительскую адекватность самооценки, критичность во взглядах.

В своей деятельности клуб опирается на разные формы работы: беседы, лекции, встречи с интересными людьми, «капустники», концерты, походы, пресс-конференции, телепередачи, соревнования, конкурсы, чтение книг вслух, чаепитие по поводу дней рождения, праздников.

Клубное занятие – это не просто встреча родителей и детей, это традиции и обычаи совместного общения, это влияние на будущие поступки человека, формирование его культуры, характера.

Заседания клуба проходят, как правило, в один из удобных дней для родителей и детей. Каждой работе предшествует серьёзная подготовка. Сценарий заседаний составляется таким образом, чтобы каждый член клуба был задействован в каком-либо конкурсе или принял участие в творческом задании. Здесь всем хватает работы: дети готовят свои задания, взрослые – свои, а ещё помогают друг другу в изготовлении костюмов, поделок, реквизитов и т.д.

В городе Белоярском в Этнокультурном центре «Нуви ат» («Белая ночь») состоялось открытие семейного клуба «Хатлые» («Солнышко»), организаторами которого стали члены общественной организации «Спасение Югры».

В мероприятии приняли участие более 40 человек – это семьи Ахмалетдиновых, Неттиных, Аминовых, Лельховых, Карепановых, Нёмысовых, Ирган, Юхлымовых, Волдиных и  Руссу из посёлков Верхнеказымского, Казыма и города Белоярского.

Праздничную программу открыла гостья из села Казыма Валентина Григорьевна Багишева –  активный участник общественных мероприятий,  знаток хантыйского фольклора. Она исполнила песню «Аяшиви», в которой поётся о том, что где не был человек, он никогда не должен забывать свой дом, семью, родителей.

Далее на музыкальной площадке нас встретил мансийский Дед Мороз Аква Пыгрыщ, что в переводе означает «тётушкин сын», «племянник», этот добрый весельчак в легендах умеет перевоплощаться в Деда Мороза Аква Пыгрыща.

Дети и взрослые в предвкушении праздника пришли нарядные и весёлые. Их надежды оправдались. Активно продемонстрировав своё мастерство в творчестве, артистизме, они окунулись в игры и в праздничную атмосферу приключений, конкурсов, шуток от мансийского Дед Мороза Аква Пыгрыща.

Новый год – самый сказочный праздник, который ждут с нетерпением. Творческая мастерская собрала участников за одним столом. Что изготовить и подарить своим близким? Опытный педагог со стажем Валентина Петровна Руссу из посёлка Верхнеказымского поделилась с детьми и гостями опытом по изготовлению новогоднего сувенира.

Заранее до дня открытия клуба семьям было дано домашнее задание, был объявлен конкурс –  нарисовать эмблему семейного клуба «Хатлые» («Солнышко»), которая будет символизировать дружбу, сплоченность и сотрудничество.

Подводя итоги мероприятия, делаем следующие выводы: семейный клуб «Хатлые» («Солнышко») помогает раскрыть таланты не только у детей, но и у их родителей. Когда руководители-волонтеры, родители поют, пляшут вместе с детьми, то в этот момент между родителями и детьми возникает взаимопонимание, которое так необходимо сегодня и семье.

Завершилось мероприятие в теплой уютной обстановке с церемонией семейного чаепития.

В нашем клубе будут работать творческие лаборатории, где каждый найдет для себя занятие по интересам.

Выражаем отдельную благодарность директору Этнокультурного центра «Нуви Ат» («Белая ночь») Зинаиде Семёновне Каксиной и её творческой команде за спонсорскую помощь и поддержку в проведении мероприятия.

 

Ирина ФИРСОВА,

председатель БООО «Спасение Югры»,

г. Белоярский

Фото Ирины ФирсовойФото Ирины Фирсовой
Фото Ирины Фирсовой
Фото Ирины ФирсовойФото Ирины Фирсовой
Фото Ирины Фирсовой
Пнд, 01/13/2020 - 12:29

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 