В день российской печати для юнкоров Югры организован пресс-тур

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Пресс-тур для 16 юных корреспондентов из Мегиона, Покачей, Радужного, Урая,
Ханты-Мансийска, Нефтеюганского района состоялся 13 января, в окружной столице. Мероприятие приурочено к празднованию Дня российской печати.
С утра ребята стали участниками приема граждан по личным вопросам, который провела губернатор Югры Наталья Комарова.
После чего их познакомили с работой регионального правительства, ситуационного центра. Они также посетили ряд совещательных залов и кабинетов, большой конференц-зал, зал церемоний и награждений.
Затем юнкоры познакомились с деятельностью культурно-развлекательного комплекса «Арена-Югра», стали участниками тренировки хоккейной команды «Югра».
Завершилась первая половина дня посещением строящихся объектов спортивной инфраструктуры Ханты-Мансийска.
После обеда начинающие журналисты познакомились с главным федеральным инспектором по Югре Андреем Руцинским.
В ходе встречи он рассказал о деятельности инспектора, его полномочиях, исполнении целевых показателей национальных проектов на территории автономного округа, формировании бюджета и, конечно, о значимости работы журналистов в этих направлениях.
Кроме того, Андрей Руцинский дал несколько наставлений ребятам.
«Перед интервьюированием того или иного спикера нужно погрузиться в ту тему, на которую пойдет разговор, терминологию, не стоит надеяться только на себя. Очень важно грамотно построить вопросы – это позволит получить столь же грамотные ответы. Многое зависит от заинтересованности и самого журналиста в обсуждаемом вопросе, так как когда респондент видит интерес, он готов раскрыться, дать весь необходимый спектр информации, – сказал он. – В целом же деятельность журналистов оказывает прямое влияние на привлечение в наш регион людей, готовых работать на его территории, вкладывать труд и умения в его развитие и улучшение благосостояния земляков».
По окончании встречи ребята посетили окружную телерадиокомпанию «Югра», где им продемонстрировали работу корреспондентского корпуса, студии для записи новостей и тематических передач, погрузили в нюансы создания новостей, видеосюжетов.
В дальнейшем молодых югорчан познакомили с работой управления по работе с обращениями граждан, а также пресс-центра дома правительства.
Завершится пресс-тур юнкоров встречей с губернатором Югры Натальей Комаровой в формате пресс-чая.
Напомним, что пресс-тур юнкоров, медиаволонтеров, победителей и участников конкурса социально ориентированных проектов в СМИ «Югра молодежная», учащихся пресс-центров при школах посвящен отмечаемому сегодня, 13 января, в стране Дню российской печати.
По итогам события ребята запланировали выпустить серию репортажей в формате «один день из жизни правительства».