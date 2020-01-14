Новости департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

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Рентгенография – достоверно, безболезненно и точно
Ежегодно специалистами БУ «Няганская городская поликлиника» проводится и расшифровывается порядка 50 тысяч рентгеновских обследований. Рентген кабинеты лечебно-профилактического учреждения оснащены современным цифровым оборудованием с проявочными процессорами, что значительно улучшает качество рентгенограмм, ускоряет процесс обработки данных, а, следовательно, приводит к сокращению времени обслуживания пациентов.
Для населения предусмотрена рентгенография костей и суставов скелета, поясничного, шейного и грудного отделов позвоночника, обследования органов грудной клетки (флюорография), маммография, рентгенография придаточной пазухи носа и прочие.
– На протяжении нескольких десятилетий рентгенография остается безопасным, безболезненным, быстрым и, главное, достоверным методом, позволяющим доктору осмотреть, оценить и проанализировать практически любые состояния пациента, начиная от переломов и заканчивая пневмониями или онкологическими заболеваниями, - отмечает Марина Хохрина, заведующая диагностическим отделением БУ «Няганская городская поликлиника».
На главной странице официального сайта больницы создан раздел «Медицинский туризм»
На нем представлены видеоролики на русском и английском языках, вся полезная информация об оказании медицинской помощи иностранным пациентам. Онкологическая и урологическая помощь, сердечно-сосудистая хирургия, предоставление офтальмологических и бариатрических медицинских услуг – вот то, что может заинтересовать пациентов из-за рубежа.
Напоминаем, что БУ «Окружная клиническая больница» г. Ханты-Мансийска – одна из пяти пилотных площадок в Югре, имеющая полномочия по продвижению медицинского туризма. Экспорт медицинских услуг в рамках национального проекта «Здравоохранение» предполагает привлечение инвестиций в регионы. По мнению федеральных экспертов, благодаря созданию условий для роста экспорта отечественных медицинских услуг имидж российского здравоохранения в мире станет еще более позитивным, вырастут инвестиции в российскую медицину.
https://www.okbhmao.ru/informatsiya/razvitie-eksporta-meditsinskikh-uslug.php
В Советской районной больнице введено в эксплуатацию новое современное оборудование
В рамках национальных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями" и "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" рентгенологический кабинет и кабинет функциональной диагностики консультативно-диагностического отделения пополнились маммографом, аппаратами холтеровского мониторирования и суточного мониторирования артериального давления.
Цифровой маммограф "МАММО-РПц" предназначен для исследования молочных желез. По словам сотрудников, аппарат делает снимки с минимальным облучением. С его помощью можно обнаружить даже самые небольшие уплотнения в молочной железе на ранних сроках.
- Современная медицина обладает достаточным арсеналом и методами лечения рака молочной железы. Главное — выявить заболевание на ранних стадиях. И именно современные технологии, в том числе данный аппарат, позволяют сделать это. В 2019 году в рамках различных профилактических программ в нашей больнице обследованы 3882 женщины, в том числе 647 пациенток БУ «Пионерская районная больница». Полученный маммограф позволяет сделать эту медицинскую услугу еще доступнее и эффективнее, — рассказала врач-онколог Ольга Кузнецова.
Аппараты суточного мониторирования артериального давления и холтеровское мониторирование являются методами дополнительного функционального обследования и важны при постановке диагноза, особенно когда речь идет об артериальном давлении или работе сердца.
-Обновление и укрепление материально-технической базы учреждения - значимый этап реализации национальных проектов в автономном округе и, в частности, в нашей больнице, — комментирует главный врач Владимир Антонов.
В БУ «Няганская городская поликлиника» открыта «Горячая линия» по вопросам вакцинопрофилактики
С 14 января по 1 февраля 2020 года все желающие могут лично адресовать свои вопросы Ольге Ежовой, главному внештатному врачу-эпидемиологу департамента здравоохранения Югры, врачу-эпидемиологу БУ «Няганская городская поликлиника».
Цель мероприятия - повышение информативности населения и формирование доверительного отношения к вакцинации.
- Сегодня каждый человек не только нуждается в защите от болезней, предупреждаемых средствами специфической профилактики, но и имеет на это право. В свою очередь, главная цель медицинских работников - донести до населения очень простую идею - иммунизация в нашей стране безопасна, бесплатна и необходима для полноценного здоровья, - подчеркивает Ольга Андреевна.
Традиционно, в преддверии открытия телефона «Горячей линии» среди пациентов БУ «Няганская городская поликлиника» проводилось анкетирование «Что вы думаете о профилактических прививках?». В опросе приняли участие 65 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. Итоги диалогов оказались следующие: 58 опрошенных считают, что вакцинация необходима, 42 человека отметили важность вакцинации против клещевого энцефалита, 22- против гриппа. 10 собеседников сомневаются, что вакцинация способна обезопасить от конкретной инфекции, но от прививок не отказываются, 7 граждан высказались категорически против вакцинации. Причин не указали. 48 участников опроса знают, что профилактические прививки в стране проводятся против гриппа, клещевого энцефалита, гепатита В, туляремии, краснухи и кори.
ТЕЛЕФОН «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»: 8-950-506-2296, ежедневно: 14.00 – 17.00 часов
https://drive.google.com/open?id=1oulhjGURofeUB-MTr5va24WXBCWV_wxL