В Берёзово прошла акция «Покорми птиц зимой!»

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14 января «Берёзовский районный комплексный центр социального обслуживания населения» совместно с государственным природным биологическим заказником регионального значения «Берёзовский» провели встречу с детьми на тему «Культура поведения в лесных массивах и охрана лесного богатства». Также инспектора заказника провели акцию «Покорми птиц зимой!» и совместно с ребятами развешали кормушки, сделанные своими руками. Мероприятие было направлено на формирование навыков и умения грамотного поведения в природе, воспитание бережного отношения к окружающей среде, развитие творческих способностей и воображения детей.
На встрече с инспекторами заказника дети узнали о работе государственного биологического заказника «Берёзовский», который находится на территории Берёзовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Больше всего ребят заинтересовала игра «Угадай птицу по голосу, по описанию и характеристике». С большим азартом они отгадывали и называли птиц, которые живут на территории Югры.
Вторая половина мероприятия проходила на свежем воздухе, в лесном массиве. Ребята под руководством инспекторов И.Н. Соколкова, А.В. Табун, В.Г. Пигуля прикрепили кормушки к деревьям и насыпали в них корм. А главное – узнали, что зимой птицы тянутся к человеческому жилью, поэтому нужно развешивать кормушки возле домов, сыпать корм на твердую поверхность, главное, чтобы место было закрыто от ветра и недоступно для кошек. Кормушку можно купить, а интереснее изготовить своими руками.
Дети поинтересовались: «А чем кормить птиц зимой?» Оказывается, птицам нельзя давать солёные, кислые, острые и жареные продукты. Нежелательно кормить рисом и гречкой. Птиц можно подкармливать белым хлебом, нежареными семечками подсолнуха, семенами арбуза, тыквы, дыни, кабачков, а также просом, пшеном и зернами кукурузы. И если вы решили подкармливать птиц зимой, то ни в коем случае не прекращайте кормить их до начала весны, пока не проклюнется первая зелень.
М.А. Табун,
психолог Берёзовского районного комплексного центра социального обслуживания населения;
А.В.Табун,
врио руководителя заказника «Берёзовский»