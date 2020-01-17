Родные языки в надёжных руках молодёжи

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13 января в рамках проекта «Обь/Чай» в краеведческом отделе городской библиотеки Ханты-Мансийска под руководством инициатора проекта Аллы Иштимировой-Посоховой состоялся круглый стол на тему «Актуальность обско-угорских языков в современных условиях».
Участниками встречи традиционно стали представители национальной интеллигенции в лице председателя Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера окружной думы, хантыйского писателя Еремея Айпина, кандидата педагогических наук, профессора Евдокии Нёмысовой, кандидата филологических наук, профессора Дианы Герасимовой, учёных – сотрудников Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, представителей югорской молодёжи, общественников и средств массовой информации.
В числе приглашённых гостей был представитель обско-угорской молодёжи, носитель ваховского диалекта хантыйского языка, ныне студент Будапештского экономического университета (BGE) Виталий Сигильетов.
Детство Виталия прошло в Нижневартовском районе, в небольшой деревушке Пугъюг, коренными жителями которой являлись три основных хантыйских рода – Натускины, Коневы и Сигильетовы. Здесь когда-то проживало около 40 человек, несмотря на это, деревня без цивилизации навсегда осталась в сердце молодого юноши самым чистым и добрым местом детства.
Достигнув школьного возраста, Виталий переезжает в город Нижневартовск, где получает полноценное среднее образование. Ещё будучи школьником, у Виталия просыпается неимоверная тяга к изучению родного языка и культуры народа ханты. Регулярно смотря передачи, слушая радио и листая национальную газету, Виталий приходит к выводу, что нужно изучать, сохранять язык и культуру своего народа. Узнав, что в столице округа есть Югорский государственный университет, в котором обучают родному языку и культуре, Виталий, не задумываясь, планирует поступить туда. Но к моменту окончания школы факультет хантыйской и мансийской филологии уже прекратил свое существование, юноша поступает на экологический факультет ЮГУ.
В университете студент знакомится с учёной из народа манси Д.В. Герасимовой, которая в дальнейшем помогает наладить связь с лидерами обско-угорской молодёжи. С этого момента Виталий является постоянным участником различных встреч, мероприятий, мастер-классов, факультативов по изучению родных языков. Большая редкость в нашем современном обществе встретить молодого юношу, который горит желанием изучать родной язык и культуру.
При содействии всё той же Дианы Герасимовой студент Югорского государственного университета Виталий Сигильетов три месяца жил в Будапеште и Пече, где изучал венгерский язык и знакомил студентов с особенностями родного языка. Поездка в Венгрию подарила Виталию Сигильетову, носителю редкого ваховского диалекта хантыйского языка, вдохновение и новые силы, чтобы посвятить себя финно-угроведению.
Вот уже несколько лет он учится в Будапештском экономическом университете (BGE) в Венгрии. Несмотря на занятость, Виталий старается бывать в родных местах, при любой возможности приезжает в любимую Югру, на свою малую родину. Но и здесь его каждый визит чётко спланирован. Так, главной темой пребывания Виталия в Югре сегодня стала презентация молодёжного проекта «Летняя молодёжная школа обских угров: интенсивные курсы хантыйского и мансийского языков», который стартует с 6 по 26 июля 2020 года на территории Нижневартовского района с привлечением специалистов из числа коренных малочисленных народов Севера. Проект уже получил положительные отзывы и поддержку, в том числе и от председателя Ассамблеи коренных малочисленных народов Севера Еремея Айпина.
Кроме того, представитель ваховских ханты поделился разработанным им методом ввода хантыйского текста на мобильных устройствах. А некоторым участникам круглого стола настроил смартфоны для работы с текстами на родных языках.
В свою очередь кандидат филологических наук, профессор Дина Герасимова рассказала о языковой ситуации лозьвинских манси, проживающих на территории Свердловской области. Необходимо отметить, что на сегодняшний день представителей лозьвинских манси насчитывается всего около ста человек. Всю свою жизнь Дина Герасимова посвятила образованию. В настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, учёная из народа манси по приглашению выезжает в школу-интернат посёлка Полуночный Ивдельского района Свердловской области, где обучает мансийскому языку 10 детей в возрасте от 7 до 16 лет, приехавших из ближайших деревень.
Ученики прекрасно владеют родным языком, а Дина Васильевна помогает учащимся освоить письменную грамоту, это при том, что учебных пособий на этом диалекте не имеется. Несмотря на это представительница Совета старейшин автономного округа находит разные методы обучения родному языку и культуре: это и проведение фронтальных диктантов, и мастер-классы по изготовлению обско-угорских поделок, куколок, и участие в различных культурно-массовых мероприятиях; организация небольших тематических праздников народа манси и другие.
Пожалуй, ещё одной изюминкой душевной встречи стал представитель лозьвинских манси Евгений Анямов, который исполнил несколько песен в стиле «рэп» на мансийском языке.
Евгений родился и вырос в маленькой мансийской деревне Тресколье Ивдельского района Свердловской области. Учился в посёлке Полуночном, жил в интернате. Затем переехал в небольшую деревню Ушма, где сегодня проживают его дядя и брат Саша.
Сегодня Евгений Анямов живёт и работает в окружной столице. Ещё нет и года, как он начал писать песни и музыку в стиле «рэп». Тексты музыканта посвящены семье, друзьям, настоящему дому, им он считает не Ушму, а старый поселок Тресколье – самый северный населеённый пункт Свердловской области, который частично сгорел. Здесь когда-то жили манси большими семьями, а сейчас несколько человек. Остальных переселили в русскую деревню.
Первое выступление в качестве приглашенного артиста у рэпера случилось в Государственном художественном музее города Ханты-Мансийска. Тогда ему казалось, что ещё немного и потеряет сознание: «Я читал и не видел людей». Тогда страха перед выступлением было больше, чем драйва. Теперь многое изменилось – Евгения всё чаще зовут выступить на крупных мероприятиях. И сегодня его по праву можно назвать родоначальником мансийского рэпа.
Главная мечта Евгения Анямова – запись рэп-альбома на мансийском языке под названием «Am olne palitum» («В течение моей жизни»). Уверены, что в недалёком будущем мечта Евгения сбудется. А мы в очередной раз порадуемся за то, как своим необычным творчеством Евгений Анямов способствует сохранению мансийского языка.
Нам остаётся лишь резюмировать, сохранение языков обских угров находится в надежных руках молодёжи.
Ирина САМСОНОВА