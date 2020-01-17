Мы все за безопасные и качественные дороги

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Мы все за безопасные и качественные дороги

На площадке РИЦ «Югра» прошла пресс-конференция, на встрече с журналистами окружных СМИ был директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа Константин Гребешок. Темой разговора стали итоги дорожно-ремонтной кампании прошлого года и планы на новый период.

Константин Гребешок сказал, что на работы по нацпроекту  «Безопасные и качественные автомобильные дороги»  в  2019 году было предусмотрено около 11 млрд рублей, из них  6,4 млрд рублей - это региональный бюджет, 1 млрд 434 млн рублей — федеральный, 800 млн – местный, почти 3 млрд рублей по программам сотрудничества.
Так, за 2019 год в Югре отремонтировали 203 километра дорог, из которых 160,5 километров выполнили в рамках национального проекта. В  том числе построили и завершили реконструкцию 61,36 километра. Это два больших проекта автомобильных дорог «Коммунистический — Унъюган»  и подъезд к посёлку Комсомольский в Октябрьском районе. И основной показатель - это приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог и местных дорог городских агломераций, таких, как Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.

В Ханты-Мансийской агломерации выполнены работы на 21 участке, это 5,5 км ремонта дорог, и введён один объект  начатого строительства дороги по улице Дзержинского. В Сургуте отремонтировали 15 участков протяжённостью 14,6 км, и введены три объекта строительства общей протяжённостью 900 метров. В Нижневартовске выполнили ремонтные работы на 17 участках протяжённостью 14,6 км, завершили строительство двух объектов протяжённостью 1,26 км.
В качестве результатов работы Константин Гребешок отметил снизившуюся аварийность в 2019 году. Количество ДТП на дорогах Югры по сравнению с прошлым годом упало на 3%, а количество пострадавших сократилось на 3,6%. Снизилось и количество погибших в автоавариях на 100 тысяч населения до 9,8%.

О планах на 2020 год стало известно, что на исполнение нацпроекта утверждено 7,65 млрд рублей. Планируется ввести 71,26 км дорог строительством и реконструкцией, из них 68,9 км предусмотрено на региональные дороги. Начнутся работы над двумя большими проектами: дороги Тюмень – Междуреченский – подъезд к посёлку Куминский и завершение реконструкции дороги Советский – Ломинское месторождение. На завершение ремонта дорог, в том числе капитальным, 83 километра, устроить освещение на участках протяжённостью 24 км. Также в программе капремонта  9 региональных мостов.

Тамара Мерова

Пт, 01/17/2020 - 17:27

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