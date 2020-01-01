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Подготовку спортивных юношеских команд Югры обсудили на заседании Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического развития ХМАО-Югры, которое прошло 20 января в Ханты-Мансийске. Мероприятие прошло под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.
Комментируя состояние дел в этом вопросе, губернатор Югры отметила, подготовка спортсменов ведется в рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» и региональная политика в этом отношении соответствует федеральной концепции подготовки спортивного резерва.
По мнению Натальи Комаровой, вся эта работа проходит не так гладко и требует личного участия большего числа специалистов и граждан, заинтересованных в развитии спорта. Поэтому необходимо настраиваться на максимально быструю реакцию на каждый запрос.
– Из задач, которые предстоит решить в текущем году, выделю – создание окружной информационно-аналитической системы подготовки спортивных резервов, а также завершение работы над проектом «Концепция подготовки спортивного резерва на период до 2025 года», – нацелила на работу участников Общественного совета глава региона.
С основным докладом по этому вопросу выступил, председатель Общественного совета при департаменте физической культуры и спорта Югры Сергей Крянин. Он сообщил, в настоящее время в Югре разработан проект концепции подготовки спортивного резерва до 2025 года. Его итоговое обсуждение состоялось 21 декабря 2019 года.
Спортивная общественность выступила с предложениями сформировать региональную сеть спортивных школ по базовым видам спорта, единоборствам, адаптивного, конного видов спорта. По их мнению, Югорский колледж-интернат олимпийского резерва должен усилить свои позиции в качестве центра компетенций по вопросам подготовки спортивного резерва, использовать свою базу для научно-методического, медицинского, кадрового, информационного обеспечения, выявления талантливых спортсменов, тиражирования лучших практик.
В свою очередь, директор окружного департамента физической культуры и спорта Сергей Артамонов доложил, какие финансовые средства были использованы в 2019 году на реализацию регионального проекта «Спорт – норма жизни». Так, 12 спортивных школ олимпийского резерва из семи муниципалитетов получили государственную поддержку на сумму свыше 20 миллионов рублей. Все спортшколы, осуществляющие подготовку резерва, были профинансированы на сумму, превышающую 30 миллионов рублей. Спортивные школы, занимающиеся подготовкой хоккеистов, получили 64 миллиона рублей.
На заседании Общественного совета прозвучало много предложений, касающиеся подготовки спортсменов и создания резерва, отдельные из них были внесены в протокольные поручения.
Людмила Теткина