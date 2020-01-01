Президент поручил организовать целевой набор на обучение коренных малочисленных народов

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Глава государства также поручил обеспечить их последующее трудоустройство.
Президент России Владимир Путин поручил Правительству до 1 мая вместе с властями субъектов страны, где проживают коренные малочисленные народы, организовать целевое обучение по специальностям «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», «Культуроведение и социокультурные проекты», а также последующее трудоустройство выпускников. Такое поручение опубликовано после заседания совета по межнациональным отношениям.
«Правительству России совместно с органами исполнительной власти субъектов, нa территориях которых проживают коренные малочисленные народы, обеспечить организацию целевого обучения лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, в образовательных организациях высшего образования по специальностям и направлениям подготовки, входящим в состав укрупненных групп «Образование и педагогические науки», «Языкознание и литературоведение», «Культуроведение и социокультурные проекты», а также последующее трудоустройство этих лиц в образовательные организации и другие организации социальной сферы, осуществляющие деятельность в указанных субъектах», – говорится в поручении.
Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и главы субъектов.
Кроме того, Президент России поручил до 1 июня создать общедоступный информационный ресурс, содержащий сведения о лучших региональных и муниципальных практиках в указанной сфере, профильные научные, учебно-методические и справочные материалы, в том числе о культуре и языках народов страны.
Источник: официальный сайт партии «Единая Россия»