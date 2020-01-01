Расскажем о вкладе ханты и манси в Великую Победу

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Дорогие читатели газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»!
Приближается знаменательная дата – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Эта дата – с одной стороны гордость за стойкость и выдержку советского народа, а с другой стороны – это печальная дата, страна понесла огромные невосполнимые потери. Война коснулась каждой семьи, из которой уходили на защиту Родины молодые и сильные люди, многие, к сожалению, навсегда остались на полях сражений, немалые потери понесли и малочисленные народы нашего округа – ханты, манси и ненцы.
Дорогие читатели, в связи со столь важной датой мы просим вас поделиться своими воспоминаниями о героях вашей семьи, рассказать об их жизни, откуда они призывались на войну, на каких фронтах воевали, как сложилась их фронтовая жизнь, как был отмечен их ратный подвиг, как сложилась их судьба после войны.
Сегодня очень важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки знали о великом подвиге наших предков, чтобы они гордились ими и также сильно любили Россию.
С уважением, журналисты Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»