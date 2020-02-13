Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции отработали в районной больнице

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Мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции отработали в районной больнице

В целях недопущения возможного распространения заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в Советской районной больнице прошло обучение сотрудников.

 

В медучреждении ежедневно проводятся теоретические и практические занятия по алгоритму работы с пациентами с подозрением на новый тип коронавируса. Проведена проверка готовности первичного звена на всех уровнях оказания медицинской помощи с участием условного больного.

 

По легенде, пациентка, прибывшая из Китая, самостоятельно обратилась в приемное отделение и в кабинет неотложной медицинской помощи взрослой поликлиники. «Сегодня был отработан алгоритм действий медицинского персонала при подозрении на коронавирусную инфекцию.

 

Как показала проверка, медицинские сотрудники, начиная от амбулаторно-поликлинического звена и заканчивая отделением скорой помощи, знают алгоритм действий при выявлении больного. Все службы слаженно сработали», — говорит главная медицинская сестра Юлия Серых.

 

«Минздравом разработаны временные рекомендации. По мере того, как будет получена дополнительная информация о каких-то клинических особенностях, особенностях терапии, эта информация будет обновляться», — сообщила и.о. заместителя главного врача по медицинской части Татьяна Деревянко.

 

Пресс-служба

Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Чт, 02/13/2020 - 12:25

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