Раннее выявление – ключ к борьбе против рака!

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В Югре продолжается месячник профилактики онкологических заболеваний, основная задача которого - профилактика и формирование онконастороженности у граждан Российской Федерации.
По статистике, большинство случаев выявления рака, к сожалению, происходит поздно, когда лечение болезни затруднительно, поэтому медицинское сообщество стремится привлечь внимание населения к необходимости ранней диагностики и лечения рака, в том числе с помощью профилактических акций.
15 февраля с 8-30 до 15-00 часов женская консультация БУ «Няганская окружная больница» проводит акцию – «Профилактика рака шейки матки и молочных желез» и приглашает женщин на обследование с применением современных методов диагностики.
Еще одно обследование в этот же день пройдет с 9-00 до 12-00 часов в консультативно-диагностическом центре окружной больницы.
С целью раннего выявления онкологических заболеваний кожи (меланомы) все желающие приглашаются на осмотр врачом-дерматологом для проверки здоровья кожи на наличие доброкачественных и злокачественных новообразований.
Пресс-служба
Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры