Раннее выявление – ключ к борьбе против рака!

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Раннее выявление – ключ к борьбе против рака!

В Югре продолжается месячник профилактики онкологических заболеваний, основная задача которого - профилактика и формирование онконастороженности у граждан Российской Федерации.

 

По статистике, большинство случаев выявления рака, к сожалению, происходит поздно, когда лечение болезни затруднительно, поэтому медицинское сообщество стремится привлечь внимание населения к необходимости ранней диагностики и лечения рака, в том числе с помощью профилактических акций.

 

15 февраля с 8-30 до 15-00 часов женская консультация БУ «Няганская окружная больница» проводит акцию – «Профилактика рака шейки матки и молочных желез» и приглашает женщин на обследование с применением современных методов диагностики.

 

Еще одно обследование в этот же день пройдет с 9-00 до 12-00 часов в консультативно-диагностическом центре окружной больницы.

 

С целью раннего выявления онкологических заболеваний кожи (меланомы) все желающие приглашаются на осмотр врачом-дерматологом для проверки здоровья кожи на наличие доброкачественных и злокачественных новообразований.

 

Пресс-служба

Департамента здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

Чт, 02/13/2020 - 12:28

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