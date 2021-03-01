Объявлен окружной детский конкурс «История родовых поселений»

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С 1 марта по 1 октября 2021 года Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» объявляет о проведении окружного детского конкурса «Йис кәртӑт вәӆупсы» (хант.) – «Йис пāвлыт ōлупса» (манс.) – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» (ненец.) («История родовых поселений») на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о малых поселениях Югры.
Конкурс реализуется в рамках Года науки и технологий в России и Года знаний в Югре.
Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и необходимости сохранения культурного наследия, популяризации сельского туризма и интереса к родному краю, а также с целью сохранения родных языков.
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в Югре. Конкурсные работы будут рассматриваться по двум возрастным категориям: работы детей в возрасте 7-12 лет; работы детей в возрасте 13-18 лет.
Конкурс предусматривает: рассказы на хантыйском, мансийском, ненецком языках (с переводом на русский язык) об истории малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иллюстрированными материалами автора о поселении (любые старинные или современные фотографии, картины и иные изображения поселений с указанием года, места, кто и что изображено).
Приём заявок ведётся с 1 марта по 1 октября 2021 года. Конкурсные работы необходимо присылать в БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.501 (приёмная), либо в электронном формате на e-mail: khanty.mansi.mir@gmail.com.
По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса по телефонам:
8 (3467) 33-36-07 Людмила Гурьева, Ульяна Данило, Ирина Самсонова;
8 (3467) 33-23-09 Валентина Узель, Людмила Теткина, Светлана Ромбандеева.
Конкурсные работы будут оценивать известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Информация о конкурсе и его победителях будет размещена на официальном сайте БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» – сетевом издании «Ханты Манси Мир» www.khanty-yasang.ru и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram.
Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2021 года. Награждение будет приурочено к Декаде родственных финно-угорских народов. Участники будут награждены заочно.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса