Объявлен окружной детский конкурс «История родовых поселений»

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Объявлен окружной детский конкурс «История родовых поселений»

С 1 марта по 1 октября 2021 года Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» объявляет о проведении окружного детского конкурса «Йис кәртӑт вәӆупсы» (хант.) – «Йис пāвлыт ōлупса» (манс.) – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» (ненец.) («История родовых поселений») на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о малых поселениях Югры.

Конкурс реализуется в рамках Года науки и технологий в России и Года знаний в Югре.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания общественности к проблеме малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и необходимости сохранения культурного наследия, популяризации сельского туризма и интереса к родному краю, а также с целью сохранения родных языков. 

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в Югре. Конкурсные работы будут рассматриваться по двум возрастным категориям: работы детей в возрасте 7-12 лет; работы детей в возрасте 13-18 лет.

Конкурс предусматривает: рассказы на хантыйском, мансийском, ненецком языках (с переводом на русский язык) об истории малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с иллюстрированными материалами автора о поселении (любые старинные или современные фотографии, картины и иные изображения поселений с указанием года, места, кто и что изображено).

Приём заявок ведётся с 1 марта по 1 октября 2021 года. Конкурсные работы необходимо присылать в БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.501 (приёмная), либо в электронном формате на e-mail: khanty.mansi.mir@gmail.com.

По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса по телефонам:

8 (3467) 33-36-07 Людмила Гурьева, Ульяна Данило, Ирина Самсонова;

8 (3467) 33-23-09 Валентина Узель, Людмила Теткина, Светлана Ромбандеева.

Конкурсные работы будут оценивать известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация о конкурсе и его победителях будет размещена на официальном сайте БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» – сетевом издании «Ханты Манси Мир» www.khanty-yasang.ru и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram.

Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2021 года. Награждение будет приурочено к Декаде родственных финно-угорских народов. Участники будут награждены заочно.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса

Заявка на конкурс

Пнд, 01/03/2021 - 11:34

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628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

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