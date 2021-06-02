Разработана памятка о конкурсах на предоставление грантовой поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера

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Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подготовлена памятка о конкурсах на предоставление грантовой поддержки в сфере развития коренных малочисленных народов Севера в целях информирования граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
- Грант в форме субсидий для реализации проектов, способствующих сохранению, развитию, популяризации фольклора, традиций, языка, народных художественных промыслов коренных малочисленных народов Севера (государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», исполнитель – Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
- Грант в форме субсидий для реализации проектов, способствующих развитию традиционной хозяйственной деятельности (государственная программа «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», исполнитель – Департамент недропользования и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
- Грант в форме субсидии на реализацию проектов по заготовке и переработке дикоросов (государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса», исполнитель – Департамент промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
- Грант в форме субсидии организациям, осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой информации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на поддержку социально значимых проектов (государственная программа «Развитие гражданского общества», исполнитель – Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
- Субсидия из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры организациям, издающим (выпускающим) средства массовой информации на языках коренных малочисленных народов, учредителями (соучредителями) которых не являются органы государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры или органы местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (государственная программа «Развитие гражданского общества», исполнитель – Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
- Субсидия на возмещение части затрат на реализацию проектов в сфере внутреннего и въездного туризма (государственная программа «Развитие промышленности и туризма», исполнитель – Департамент промышленности автономного округа, контактное лицо).
- Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на оказание услуг (выполнение работ) в сфере образования, науки и молодежной политики, в том числе общественно полезных услуг (государственная программа «Развитие образования», исполнитель – Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
- Грант Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на развитие гражданского общества (государственная программа «Развитие гражданского общества», исполнитель – Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
Более подробную информацию о грантах и субсидиях можно посмотреть в памятке.