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В Югре продолжается приём творческих работ на окружной детский конкурс «История родовых поселений» – «Йис кәртӑт вәӆупсы» (хант.) – «Йис пāвлыт ōлупса» (манс.) – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» (ненец.) на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о малых поселениях Югры.
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в Югре. Работы принимаются по двум возрастным категориям: 7-12 лет и 13-18 лет.
Конкурс предусматривает: рассказы на хантыйском, мансийском, ненецком языках (с переводом на русский язык) об истории малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Приём заявок осуществляется до 1 октября 2021 года. Творческие работы необходимо присылать в БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.501 (приёмная), либо в электронном формате на e-mail: khanty.mansi.mir@gmail.com.
Стоит отметить, конкурс организован с целью привлечения внимания общественности к проблеме малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и необходимости сохранения культурного наследия, популяризации сельского туризма и интереса к родному краю, а также с целью сохранения родных языков.
Организаторы конкурса – департамент общественных и внешних связей Югры, объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», окружная телерадиокомпания «Югра».
По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса по телефонам:
8 (3467) 33-36-07 Людмила Гурьева, Ульяна Данило, Ирина Самсонова;
8 (3467) 33-23-09 Валентина Узель, Людмила Теткина, Светлана Ромбандеева.
Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2021 года. Награждение будет приурочено к Декаде родственных финно-угорских народов.
ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса