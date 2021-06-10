Продолжается приём творческих работ на окружной детский конкурс «История родовых поселений»

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Продолжается приём творческих работ на окружной детский конкурс «История родовых поселений»
На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин
На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин

В Югре продолжается приём творческих работ на окружной  детский конкурс «История родовых поселений»  «Йис кәртӑт вәӆупсы» (хант.) – «Йис пāвлыт ōлупса» (манс.) – «Маня щиникуй мэвщат ӊэсыма» (ненец.) на лучший рассказ на хантыйском, мансийском и ненецком языках с переводом на русский язык о малых поселениях Югры.

Участниками конкурса могут стать дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие в Югре. Работы принимаются по двум возрастным категориям: 7-12 лет и 13-18 лет.

Конкурс предусматривает: рассказы на хантыйском, мансийском, ненецком языках (с переводом на русский язык) об истории малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Приём заявок осуществляется до 1 октября 2021 года. Творческие работы необходимо присылать в БУ «Объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.501 (приёмная), либо в электронном формате на e-mail: khanty.mansi.mir@gmail.com.

Стоит отметить, конкурс организован с целью привлечения внимания общественности к проблеме малых поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и необходимости сохранения культурного наследия, популяризации сельского туризма и интереса к родному краю, а также с целью сохранения родных языков. 

Организаторы конкурса – департамент общественных и внешних связей Югры, объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», окружная телерадиокомпания «Югра».

По всем вопросам обращаться к координаторам конкурса по телефонам:

8 (3467) 33-36-07 Людмила Гурьева, Ульяна Данило, Ирина Самсонова;

8 (3467) 33-23-09 Валентина Узель, Людмила Теткина, Светлана Ромбандеева.

Итоги конкурса будут подведены до 15 октября 2021 года. Награждение будет приурочено к Декаде родственных финно-угорских народов.

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении окружного детского конкурса

Заявка на конкурс

 

На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин
На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин
На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин
На фото родовое поселение Алгадьевых. Автор Д. Теткин
Чт, 10/06/2021 - 13:17

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