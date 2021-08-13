Сказочный мир Владимира Енова

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Сказочный мир Владимира Енова

Так называлась встреча с хантыйским писателем, поэтом, журналистом Владимиром Егоровичем Еновым. Мероприятие состоялось накануне Дня коренных народов мира в библиотеке города Ханты-Мансийска. 

Библиотекарь Любовь Коробицина, поприветствовав гостей, сказала:

- Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Это очень важный праздник, который способствует привлечению внимания к вопросам сохранения традиций и культуры малочисленных народов. Этот праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Важное значение этот праздник имеет и в нашем округе, ведь у нас на территории Югры проживают самобытные народы – ханты, манси и ненцы. Богатейшие и разнообразные традиции коренных народов представляют собой культурное достояние и широкое поле для научных исследований.

Сегодня мы познакомимся с хантыйским писателем – Владимиром Егоровичем Еновым. Он член Союза журналистов России, член Союза писателей России, лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы. В 2018 году за общественную, журналистскую, литературную и научную деятельность Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока был награждён медалью «За верность Северу». Работает корреспондентом окружной газеты «Ханты ясанг».

Владимир Егорович издал три сборника сказок – «Сказы рода Правдивых людей», «Подарок менква», «Обские сказы». Некоторые из произведений были переведены на языки финно-угорских народов России – мордовский, удмуртский, коми и марийский.

Писатель рассказал о своём творчестве:

- Родился я в многодетной хантыйской семье рыбака и охотника. Детство моё проходило в маленькой деревне, где стояли четыре рыбацкие избушки. Рос я с бабушкой и дедушкой, с малых лет слышал их сказки и легенды. Эти сказки мне всегда помогали в жизни. Когда я служил в армии, вспоминал их и мне легче было служить.

После армии Владимир Егорович работал рыбаком Азовского рыбоучастка. Затем учился на факультете русского языка и литературы Томского государственного педагогического института, получил специальность учителя русского языка и литературы. После учёбы преподавал в школе. Литературным творчеством он начал заниматься в 35 лет, когда переехал в Ханты-Мансийск.

Владимир Егорович гостям встречи рассказал сказку «Юноша-ханты и девушка-мишнэ» из книги «Сказы рода Правдивых людей», прочитал сказание в стихотворной форме «Два мальчика ростом с пальчик» на хантыйском и русском языках. Дети и взрослые слушали с интересом, задавали вопросы: Какие книги он любил читать в детстве? Что означают орнаменты на охотничьем поясе? Какие темы он поднимает в своём творчестве?

Писатель рассказывал о своих сказочных персонажах, их внутреннем мире, давал советы подрастающему поколению.

- Я любил читать сказки и рассказы нивхского писателя Владимира Санги, которые пронизаны любовью к родной земле, к своему языку. Хочу посоветовать, чтобы дети много читали. Чем больше знает человек, тем у него речь лучше развивается, что-то важное откладывается в памяти.  

Пояс – это ручная работа, его мне сделали мастера из села Казым, которые занимаются резьбой по кости. Орнамент на поясе – ветка берёзы, а берёза в жизни коренных народов Севера очень много значит. Здесь ножи рыбака-охотника – один на зверя, другой для рыбы.

Мой сказочный мир учит добру, справедливости, чести. Там ничего сложного нет – высмеивается хвастовство, лень, хитрость и ещё какие-то отрицательные моменты. Все герои учат добру, честности, трудолюбию.

Дети и взрослые поблагодарили Владимира Егоровича за увлекательное путешествие в сказочный мир, пожелали ему крепкого здоровья, творческих успехов. Сотрудники библиотеки вручили писателю небольшой сувенир, выразили слова благодарности за встречу, за то, что он рассказывает о своём творчестве подрастающему поколению, знакомит их с хантыйскими сказочными героями.

Светлана Ромбандеева         

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Сказочный мир Владимира Енова
Мйт внэ ханты хум

Вртур тпос 8 хталт Ханты-Мансийск ӯст нпак щнэ колт мхум мйт внэ ханты хум Владимир Егорович Енов ёт хнтхатыгласыт. выл лтыӈ библиотекат рӯпитан н Любовь Коробицина лвыс:

- Ань ксыӈ тл ты тпос 9 хталэ м янытыл лнэ мощщаг хультум сосса мирыт янытлан хталыг лваве. Ты сака рнэ ялпыӈ хтал, тав хосытт ксыӈ мт яныг кӯщаит сосса мхманыл вылтыт номсгыт, нтмилыл врияныл, культураныл ос лтӈаныл хотталь ул вос сйми, нх вос врмалтыяныл.

Югра мвт сосса мирыт с лгыт – хантыт, мньщит ос рн мхум. Учёныитн, этнографытн тн лупсаныл, лтӈаныл сака янытлавет, ханищтавет, культураныл лаль тотаве. Мощщаг хультум ксыӈ мир м янытыл лнэ культура тла палт тӯлым лы, тав янытлаве, лупсатэ учёныитн тра-паттаве, св научный потрыт хансгыт.

Нн ань мйт внэ ханты хтпа ёт вйхатэгн, наме Владимир Егорович Енов. Тав «Ханты ясаӈ» газета врнэ колт рӯпиты, щнь лтӈыл потрыт хансы. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России намыл майвес. Сосса мирыт Ассоциация плыл «За верность Северу» мгылн тагатан псыл майлувес.

Владимир Егорович хӯрум нпак тратас: «Сказы рода Правдивых людей», «Подарок менква» ос «Обские сказы». Тва потранэ финно-угорский мирыт – марийцыт, мордва, удмурт ос саран мхум лтӈыг толмащлавсыт.

Тувыл Владимир Егорович такви лупсатэ урыл мощ потыртас:

- Ам св нврамыӈ колтглыт самын патсум, Карвожи пвылт Шурышкуарский район Ямал мт. тям хӯл алыщлас, враяс. Пвыл яныгхтпанув, колтгыл мхманув акваг мйтсыт. Мн, пвыл нврамыт, мйт хӯнтлым яныгмасув. Школа стламум юи-плт Азовский рыбоучасткат хӯл алыщлым рӯпитасум. Армиян ялсум, Германия мт танковый частит лусытасум. Ётыл Томск ӯст лнэ институтн ханищтахтуӈкве минасум, рущ лтыӈ ос литература ханищтан хтпаг патсум. Школат св тл рӯпитасум.

Щнь лтӈув ос ханты мирув урыл св номсахтасум, пс йис потранув, мйтанув акваг номтыт щсанум. Тувыл школаныл пхан та минасум, тыгле йисум. Тыт, Ханты-Мансийск ӯст, влт ГТРК «Югория» телевидение мгыс ханты предачат врсум, ётылнуве ос ханты газета щпитан колн патхатасум. Ты рӯпата нумн сака мӯсты, щнь лтӈыл потрыт, стихыт хансгум, ханты мхманув лнэ мн ялантгум, мйтаныл ёл-хансыянум.

Атхатам хтпатын нпак хаснэ хум ханты ос рущ лтӈыл «Миснэ» ос «Тулвыл яныт кит пыгрищиг урыл» мйтыг мйтыс. Янге-мне татем хӯнтлысыт, тувыл хум китыглавес,  яныгмаме порат улпыл св нпак ловиньтас, хоты мир потрыт ос мйтыт щар мкыг щсанэ, ловиньтасанэ. Владимир Егорович лвыс:

- тил гирищит-пыгрищит, св нпак ловиньтн. лумхлас хунь св ловиньты, тав тах св вӈкве ос ёмащакв потыртаӈкве паты. Ам нивхыт мир писатель Владимир Михайлович Санги хансум нпаканэ сака ловиньтасанум. Тав св ёмас мйтыт ос потрыт хансыс.

Хум ханты супыл масхатым лыс, нтап ньщас. Я-ты, ань нтапе маттем та пӯмщалавес, тав лвыс, Касум пвылт лнэ мщтыр хтпан мӯйлуптавес. Хури – ты хль тов, сосса мир мгыс хль яныг прыс тоты. нтапе лувныл врим хурит ос кит касай ньщи, ты урыл потыртас.

Мйтанэ ос потранэ тра мирн тав маныр номт тоты? Владимир Егорович тох лвыс:

- Мйт тра нврам, кос яныгхтпа ёмас номтыл луӈкве ханищтахты. Ханты мйтанув йильпи матыр урыл хунь потыртгыт – хтпа туп савыӈыг, ощмарыӈыг ул вос лы, ул вос ссыгхаты, ул вос уркки, св вос рӯпиты, кркамыг, вщкатыг вос лы.

Светлана Ромбандеева

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Пт, 13/08/2021 - 15:48

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