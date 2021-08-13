Сказочный мир Владимира Енова

- Русский
- Хантыйский
- Мансийский
Так называлась встреча с хантыйским писателем, поэтом, журналистом Владимиром Егоровичем Еновым. Мероприятие состоялось накануне Дня коренных народов мира в библиотеке города Ханты-Мансийска.
Библиотекарь Любовь Коробицина, поприветствовав гостей, сказала:
- Ежегодно 9 августа отмечается Международный день коренных народов мира. Это очень важный праздник, который способствует привлечению внимания к вопросам сохранения традиций и культуры малочисленных народов. Этот праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году. Важное значение этот праздник имеет и в нашем округе, ведь у нас на территории Югры проживают самобытные народы – ханты, манси и ненцы. Богатейшие и разнообразные традиции коренных народов представляют собой культурное достояние и широкое поле для научных исследований.
Сегодня мы познакомимся с хантыйским писателем – Владимиром Егоровичем Еновым. Он член Союза журналистов России, член Союза писателей России, лауреат премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области литературы. В 2018 году за общественную, журналистскую, литературную и научную деятельность Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока был награждён медалью «За верность Северу». Работает корреспондентом окружной газеты «Ханты ясанг».
Владимир Егорович издал три сборника сказок – «Сказы рода Правдивых людей», «Подарок менква», «Обские сказы». Некоторые из произведений были переведены на языки финно-угорских народов России – мордовский, удмуртский, коми и марийский.
Писатель рассказал о своём творчестве:
- Родился я в многодетной хантыйской семье рыбака и охотника. Детство моё проходило в маленькой деревне, где стояли четыре рыбацкие избушки. Рос я с бабушкой и дедушкой, с малых лет слышал их сказки и легенды. Эти сказки мне всегда помогали в жизни. Когда я служил в армии, вспоминал их и мне легче было служить.
После армии Владимир Егорович работал рыбаком Азовского рыбоучастка. Затем учился на факультете русского языка и литературы Томского государственного педагогического института, получил специальность учителя русского языка и литературы. После учёбы преподавал в школе. Литературным творчеством он начал заниматься в 35 лет, когда переехал в Ханты-Мансийск.
Владимир Егорович гостям встречи рассказал сказку «Юноша-ханты и девушка-мишнэ» из книги «Сказы рода Правдивых людей», прочитал сказание в стихотворной форме «Два мальчика ростом с пальчик» на хантыйском и русском языках. Дети и взрослые слушали с интересом, задавали вопросы: Какие книги он любил читать в детстве? Что означают орнаменты на охотничьем поясе? Какие темы он поднимает в своём творчестве?
Писатель рассказывал о своих сказочных персонажах, их внутреннем мире, давал советы подрастающему поколению.
- Я любил читать сказки и рассказы нивхского писателя Владимира Санги, которые пронизаны любовью к родной земле, к своему языку. Хочу посоветовать, чтобы дети много читали. Чем больше знает человек, тем у него речь лучше развивается, что-то важное откладывается в памяти.
Пояс – это ручная работа, его мне сделали мастера из села Казым, которые занимаются резьбой по кости. Орнамент на поясе – ветка берёзы, а берёза в жизни коренных народов Севера очень много значит. Здесь ножи рыбака-охотника – один на зверя, другой для рыбы.
Мой сказочный мир учит добру, справедливости, чести. Там ничего сложного нет – высмеивается хвастовство, лень, хитрость и ещё какие-то отрицательные моменты. Все герои учат добру, честности, трудолюбию.
Дети и взрослые поблагодарили Владимира Егоровича за увлекательное путешествие в сказочный мир, пожелали ему крепкого здоровья, творческих успехов. Сотрудники библиотеки вручили писателю небольшой сувенир, выразили слова благодарности за встречу, за то, что он рассказывает о своём творчестве подрастающему поколению, знакомит их с хантыйскими сказочными героями.
Светлана Ромбандеева
!ГРАНТ!
Вртур тпос 8 хталт Ханты-Мансийск ӯст нпак щнэ колт мхум мйт внэ ханты хум Владимир Егорович Енов ёт хнтхатыгласыт. выл лтыӈ библиотекат рӯпитан н Любовь Коробицина лвыс:
- Ань ксыӈ тл ты тпос 9 хталэ м янытыл лнэ мощщаг хультум сосса мирыт янытлан хталыг лваве. Ты сака рнэ ялпыӈ хтал, тав хосытт ксыӈ мт яныг кӯщаит сосса мхманыл вылтыт номсгыт, нтмилыл врияныл, культураныл ос лтӈаныл хотталь ул вос сйми, нх вос врмалтыяныл.
Югра мвт сосса мирыт с лгыт – хантыт, мньщит ос рн мхум. Учёныитн, этнографытн тн лупсаныл, лтӈаныл сака янытлавет, ханищтавет, культураныл лаль тотаве. Мощщаг хультум ксыӈ мир м янытыл лнэ культура тла палт тӯлым лы, тав янытлаве, лупсатэ учёныитн тра-паттаве, св научный потрыт хансгыт.
Нн ань мйт внэ ханты хтпа ёт вйхатэгн, наме Владимир Егорович Енов. Тав «Ханты ясаӈ» газета врнэ колт рӯпиты, щнь лтӈыл потрыт хансы. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России намыл майвес. Сосса мирыт Ассоциация плыл «За верность Северу» мгылн тагатан псыл майлувес.
Владимир Егорович хӯрум нпак тратас: «Сказы рода Правдивых людей», «Подарок менква» ос «Обские сказы». Тва потранэ финно-угорский мирыт – марийцыт, мордва, удмурт ос саран мхум лтӈыг толмащлавсыт.
Тувыл Владимир Егорович такви лупсатэ урыл мощ потыртас:
- Ам св нврамыӈ колтглыт самын патсум, Карвожи пвылт Шурышкуарский район Ямал мт. тям хӯл алыщлас, враяс. Пвыл яныгхтпанув, колтгыл мхманув акваг мйтсыт. Мн, пвыл нврамыт, мйт хӯнтлым яныгмасув. Школа стламум юи-плт Азовский рыбоучасткат хӯл алыщлым рӯпитасум. Армиян ялсум, Германия мт танковый частит лусытасум. Ётыл Томск ӯст лнэ институтн ханищтахтуӈкве минасум, рущ лтыӈ ос литература ханищтан хтпаг патсум. Школат св тл рӯпитасум.
Щнь лтӈув ос ханты мирув урыл св номсахтасум, пс йис потранув, мйтанув акваг номтыт щсанум. Тувыл школаныл пхан та минасум, тыгле йисум. Тыт, Ханты-Мансийск ӯст, влт ГТРК «Югория» телевидение мгыс ханты предачат врсум, ётылнуве ос ханты газета щпитан колн патхатасум. Ты рӯпата нумн сака мӯсты, щнь лтӈыл потрыт, стихыт хансгум, ханты мхманув лнэ мн ялантгум, мйтаныл ёл-хансыянум.
Атхатам хтпатын нпак хаснэ хум ханты ос рущ лтӈыл «Миснэ» ос «Тулвыл яныт кит пыгрищиг урыл» мйтыг мйтыс. Янге-мне татем хӯнтлысыт, тувыл хум китыглавес, яныгмаме порат улпыл св нпак ловиньтас, хоты мир потрыт ос мйтыт щар мкыг щсанэ, ловиньтасанэ. Владимир Егорович лвыс:
- тил гирищит-пыгрищит, св нпак ловиньтн. лумхлас хунь св ловиньты, тав тах св вӈкве ос ёмащакв потыртаӈкве паты. Ам нивхыт мир писатель Владимир Михайлович Санги хансум нпаканэ сака ловиньтасанум. Тав св ёмас мйтыт ос потрыт хансыс.
Хум ханты супыл масхатым лыс, нтап ньщас. Я-ты, ань нтапе маттем та пӯмщалавес, тав лвыс, Касум пвылт лнэ мщтыр хтпан мӯйлуптавес. Хури – ты хль тов, сосса мир мгыс хль яныг прыс тоты. нтапе лувныл врим хурит ос кит касай ньщи, ты урыл потыртас.
Мйтанэ ос потранэ тра мирн тав маныр номт тоты? Владимир Егорович тох лвыс:
- Мйт тра нврам, кос яныгхтпа ёмас номтыл луӈкве ханищтахты. Ханты мйтанув йильпи матыр урыл хунь потыртгыт – хтпа туп савыӈыг, ощмарыӈыг ул вос лы, ул вос ссыгхаты, ул вос уркки, св вос рӯпиты, кркамыг, вщкатыг вос лы.
Светлана Ромбандеева
!ГРАНТ!