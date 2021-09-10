В Казыме состоялось открытие обновленной центральной площади села и модернизированной библиотеки

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Село Казым Белоярского района 8 сентября посетил глава района Сергей Маненков. В этот день состоялось открытие обновленной центральной площади села и модернизированной библиотеки имени Марии Кузьминичны Волдиной.
На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Сергей Петрович написал, что площадь была благоустроена благодаря участию в региональном конкурсе инициативных проектов Югры. «Теперь в Казыме появилось новое место для досуга, где сельчане смогут отдохнуть, провести время со своими детьми, принять участие в массовых мероприятиях. Сеть уличного освещения, удобные скамейки и арт-объект, выполненный в национальных традициях народа ханты, стали украшением этой площади», − пишет С.П. Маненков.
Он вручил диплом от губернатора Югры Натальи Комаровой главе села Алсу Хасимовне Назыровой. Сельское поселение стало победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в Югре в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия».
Также глава района наградил грамотой и поблагодарил за многолетний и добросовестный труд пенсионера Григория Петровича Канева.
После этого в Казыме открыли обновленную, модернизированную библиотеку имени Марии Кузьминичны Волдиной. В этом году библиотеке исполнилось 89 лет.
Модернизация была проведена на условиях софинансирования из средств государственной программы «Культурное пространство», а также из средств местного бюджета. По разработанному дизайн-проекту был проведен ремонт, закуплена мебель и новое оборудование.
В библиотеке организованы зоны: зона мероприятий, Центр общественного доступа, зона обслуживания, зона проведения мастер-классов, зона основного фонда.
Для гостей библиотеки участники кружка «Родное слово» подготовили веселый и красочный мини-спектакль.
Сергей Петрович вручил библиотекарю Светлане Ивановне Рандымовой сертификат на 50 тысяч рублей на развитие учреждения.
«Я уверен, что обновленная библиотека станет ещё более уютной территорией для встреч, дискуссий, самореализации, и каждый найдёт здесь себе занятие по душе», − пишет С.П. Маненков. Он поздравил земляков с наступающим праздником и пожелал сельскому поселению развития и процветания.
Надежда Рагимова
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