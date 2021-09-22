Избирательная комиссия Югры утвердила результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Думы ХМАО – Югры

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Вечером 21 сентября 2021 года состоялось очередное 161-е заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Об итогах выборов депутатов Государственной Думы РФ
Избирательная комиссия Югры приняла решение о признании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 состоявшимися, а результатов выборов – действительными.
Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 признан Завальный Павел Николаевич, выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании – 127 668 голосов избирателей, что составляет 44,85% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Избирательная комиссия Югры приняла решение о признании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 состоявшимися, а результатов выборов – действительными.
Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 признан Шувалов Вадим Николаевич, выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании – 77 160 голосов избирателей, что составляет 33,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании.
Также Избирательная комиссия Югры утвердила протоколы и сводные таблицы окружных избирательных комиссий об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.
Первые экземпляры протоколов и сводных таблиц об итогах голосования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации.
Об итогах выборов депутатов Думы ХМАО – Югры
Избирательная комиссия Югры приняла решение о признании выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по единому и одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.
Утвердив протокол и сводную таблицу о результатах выборов по единому избирательному округу, Избирательная комиссия Югры установила, что к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по единому избирательному округу допущены списки 5 избирательных объединений:
Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 10 депутатских мандатов;
Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 4 депутатских мандата;
Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – 3 депутатских мандата;
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 1 депутатский мандат;
Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 1 депутатский мандат.
Избирательная комиссия автономного округа утвердила распределение депутатских мандатов внутри каждого из списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, между региональными группами. При этом, с учетом протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, из соответствующих списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, были исключены кандидаты, избранные депутатами Думы ХМАО – Югры седьмого созыва по одномандатным округам: Западнова Наталья Леонидовна, Сальников Александр Иванович, Семенов Владимир Николаевич, Хохряков Борис Сергеевич.
Таким образом, Избирательная комиссия Югры установила, что в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва избрано 38 депутатов: 19 депутатов по единому избирательному округу (по спискам) и 19 депутатов по одномандатным избирательным округам.
СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
1. Савинцев Алексей Владимирович (№ 1, общерегиональная часть);
2. Жуков Василий Михайлович (№ 1, Югорская региональная группа 2);
3. Глотова Александра Ивановна (№ 1, Сургутская региональная группа 13);
4. Таги-заде Халид Боюкага оглы (№ 1, Мегионская региональная группа 16).
Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
1. Зиновьев Владимир Николаевич (№ 1, общерегиональная часть).
Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Комарова Наталья Владимировна (№ 1, общерегиональная часть);
2. Филипенко Василий Александрович (№ 3, общерегиональная часть);
3. Проводников Руслан Михайлович (№ 1, Белоярская региональная группа 1);
4. Тулупов Алексей Юрьевич (№ 1, Урайская региональная группа 4);
5. Пенчуков Константин Львович (№ 1, Ханты-Мансийская региональная группа 5);
6. Заболотнев Николай Николаевич (№ 2, Нефтеюганская региональная группа 6);
7. Колодич Александр Васильевич (№ 1, Нефтеюганская региональная группа 7);
8. Айпин Еремей Данилович (№ 1, Сургутская региональная группа 13);
9. Лосева Инна Вениаминовна (№ 1, Когалымская региональная группа 14);
10. Новьюхов Александр Вячеславович (№ 1, Нижневартовская региональная группа 19).
Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
1. Сердюк Михаил Иванович (№ 1, общерегиональная часть).
Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России
1. Жириновский Владимир Вольфович (№ 1, общерегиональная часть);
2. Зайцев Артем Николаевич (№ 2, общерегиональная часть);
3. Селюков Михаил Викторович (№ 3, общерегиональная часть).
СПИСОК
ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ
1. Белоярский одномандатный избирательный округ № 1 – Михалко Леонид Владимирович.
2. Югорский одномандатный избирательный округ № 2 – Созонов Петр Михайлович.
3. Няганский одномандатный избирательный округ № 3 – Осадчук Андрей Михайлович.
4. Урайский одномандатный избирательный округ № 4 – Дубовик Анатолий Владимирович.
5. Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 5 – Ташланов Николай Владимирович.
6. Нефтеюганский одномандатный избирательный округ № 6 – Семенов Владимир Николаевич.
7. Нефтеюганский одномандатный избирательный округ № 7 – Пыталев Степан Владимирович.
8. Пыть-Яхский одномандатный избирательный округ № 8 – Елишев Сергей Евгеньевич.
9. Сургутский одномандатный избирательный округ № 9 – Сальников Александр Иванович.
10. Сургутский одномандатный избирательный округ № 10 – Урванцева Ирина Александровна
11. Сургутский одномандатный избирательный округ № 11 – Леснова Ольга Валерьевна
12. Сургутский одномандатный избирательный округ № 12 – Айсин Ринат Рафикович
13. Сургутский одномандатный избирательный округ № 13 – Бруслиновский Игорь Петрович
14. Радужнинский одномандатный избирательный округ № 14 – Нохрин Александр Владимирович
15. Когалымский одномандатный избирательный округ № 15 – Ковальский Андрей Петрович
16. Мегионский одномандатный избирательный округ № 16 – Андреев Алексей Владимирович
17. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 17 – Западнова Наталья Леонидовна
18. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 18 – Хохряков Борис Сергеевич
19. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 19 – Великий Сергей Станиславович
Избирательная комиссия ХМАО-Югры