Избирательная комиссия Югры утвердила результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Думы ХМАО – Югры

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Избирательная комиссия Югры утвердила результаты голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ и Думы ХМАО – Югры

Вечером 21 сентября 2021 года состоялось очередное 161-е заседание Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

 

Об итогах выборов депутатов Государственной Думы РФ

Избирательная комиссия Югры приняла решение о признании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 состоявшимися, а результатов выборов – действительными.

Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Ханты-Мансийскому одномандатному избирательному округу № 222 признан Завальный Павел Николаевич, выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании – 127 668 голосов избирателей, что составляет 44,85% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

Избирательная комиссия Югры приняла решение о признании выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 состоявшимися, а результатов выборов – действительными.

Избранным депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Нижневартовскому одномандатному избирательному округу № 223 признан Шувалов Вадим Николаевич, выдвинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ», получивший наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании – 77 160 голосов избирателей, что составляет 33,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании. 

Также Избирательная комиссия Югры утвердила протоколы и сводные таблицы окружных избирательных комиссий об итогах голосования по федеральному избирательному округу на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Первые экземпляры протоколов и сводных таблиц об итогах голосования на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлены в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации. 

 

Об итогах выборов депутатов Думы ХМАО – Югры

Избирательная комиссия Югры приняла решение о признании выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по единому и одномандатным избирательным округам состоявшимися и действительными.

Утвердив протокол и сводную таблицу о результатах выборов по единому избирательному округу, Избирательная комиссия Югры установила, что к распределению депутатских мандатов на выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по единому избирательному округу допущены списки 5 избирательных объединений:

Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 10 депутатских мандатов;

Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» – 4 депутатских мандата;

Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России3 депутатских мандата;

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 1 депутатский мандат;

Региональное отделение Социалистической политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре – 1 депутатский мандат.

Избирательная комиссия автономного округа утвердила распределение депутатских мандатов внутри каждого из списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, между региональными группами. При этом, с учетом протоколов окружных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, из соответствующих списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, были исключены кандидаты, избранные депутатами Думы ХМАО – Югры седьмого созыва по одномандатным округам: Западнова Наталья Леонидовна, Сальников Александр Иванович, Семенов Владимир Николаевич, Хохряков Борис Сергеевич.

Таким образом, Избирательная комиссия Югры установила, что в Думу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва избрано 38 депутатов: 19 депутатов по единому избирательному округу (по спискам) и 19 депутатов по одномандатным избирательным округам.

 

СПИСОК

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ

 

Ханты-Мансийское окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1. Савинцев Алексей Владимирович (№ 1, общерегиональная часть);

2. Жуков Василий Михайлович (№ 1, Югорская региональная группа 2);

3. Глотова Александра Ивановна (№ 1, Сургутская региональная группа 13);

4. Таги-заде Халид Боюкага оглы (№ 1, Мегионская региональная группа 16).

 

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

1. Зиновьев Владимир Николаевич (№ 1, общерегиональная часть).

 

Ханты-Мансийское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Комарова Наталья Владимировна (№ 1, общерегиональная часть);

2. Филипенко Василий Александрович (№ 3, общерегиональная часть);

3. Проводников Руслан Михайлович (№ 1, Белоярская региональная группа 1);

4. Тулупов Алексей Юрьевич (№ 1, Урайская региональная группа 4);

5. Пенчуков Константин Львович (№ 1, Ханты-Мансийская региональная группа 5);

6. Заболотнев Николай Николаевич (№ 2, Нефтеюганская региональная группа 6);

7. Колодич Александр Васильевич (№ 1, Нефтеюганская региональная группа 7);

8. Айпин Еремей Данилович (№ 1, Сургутская региональная группа 13);

9. Лосева Инна Вениаминовна (№ 1, Когалымская региональная группа 14);

10. Новьюхов Александр Вячеславович (№ 1, Нижневартовская региональная группа 19).

 

Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

1. Сердюк Михаил Иванович (№ 1, общерегиональная часть).

 

Ханты-Мансийское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

1. Жириновский Владимир Вольфович (№ 1, общерегиональная часть);

2. Зайцев Артем Николаевич (№ 2, общерегиональная часть);

3. Селюков Михаил Викторович (№ 3, общерегиональная часть).

 

СПИСОК

ИЗБРАННЫХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ

 

1. Белоярский одномандатный избирательный округ № 1 – Михалко Леонид Владимирович.

2. Югорский одномандатный избирательный округ № 2 – Созонов Петр Михайлович.

3. Няганский одномандатный избирательный округ № 3 – Осадчук Андрей Михайлович.

4. Урайский одномандатный избирательный округ № 4 – Дубовик Анатолий Владимирович.

5. Ханты-Мансийский одномандатный избирательный округ № 5 – Ташланов Николай Владимирович.

6. Нефтеюганский одномандатный избирательный округ № 6 – Семенов Владимир Николаевич.

7. Нефтеюганский одномандатный избирательный округ № 7 – Пыталев Степан Владимирович.

8. Пыть-Яхский одномандатный избирательный округ № 8 – Елишев Сергей Евгеньевич.

9. Сургутский одномандатный избирательный округ № 9 – Сальников Александр Иванович.

10. Сургутский одномандатный избирательный округ № 10 – Урванцева Ирина Александровна

11. Сургутский одномандатный избирательный округ № 11 – Леснова Ольга Валерьевна

12. Сургутский одномандатный избирательный округ № 12 – Айсин Ринат Рафикович

13. Сургутский одномандатный избирательный округ № 13 – Бруслиновский Игорь Петрович

14. Радужнинский одномандатный избирательный округ № 14 – Нохрин Александр Владимирович

15. Когалымский одномандатный избирательный округ № 15 – Ковальский Андрей Петрович

16. Мегионский одномандатный избирательный округ № 16 – Андреев Алексей Владимирович

17. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 17 – Западнова Наталья Леонидовна

18. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 18 – Хохряков Борис Сергеевич

19. Нижневартовский одномандатный избирательный округ № 19 – Великий Сергей Станиславович

Избирательная комиссия ХМАО-Югры

Ср, 22/09/2021 - 14:13

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