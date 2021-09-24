В музее «Торум Маа» прошла литературная гостиная «Все мы чуточку артисты и певцы»

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Главным героем литературной гостиной «Все мы чуточку артисты и певцы» стала мансийская самобытная поэтесса, сказительница, исполнительница лирических песен Мария Двинянинова из деревни Хулимсунта Берёзовского района. Встреча прошла 23 сентября в Мемориальном кабинете-музее Ювана Шесталова в этнографическом музее «Торум Маа» в онлайн-формате и транслировалась на странице музея в соцсети «ВКонтакте».
Мария Двинянинова – скромный и удивительно талантливый человек. Свои произведения, сюжеты которых взяты из жизни, она пишет сразу на двух языках: мансийском и русском. Её рассказы, стихотворения пропитаны любовью к родному краю, к родному слову.
Самобытная поэтесса считает, что все люди когда-то были артистами и певцами, каждый имел в своём репертуаре песни, способные передать его характер, походку, жесты и привычки.
В начале литературной встречи Мария Тихоновна прочитала стихотворение на мансийском языке о перелётных птицах. Онлайн-слушатели также услышали легенду о вороне, стихотворения и песни на мансийском и русском языках.
На встрече присутствовала мансийская поэтесса Светлана Динисламова. Она рассказала о творчестве Марии Тихоновны Двиняниновой:
– В глубинке есть много людей, которые пишут стихи, в их произведениях присутствует пейзажная лирика, тема матери, родного края. В творчестве Марии Тихоновны также присутствуют эти темы. Её произведения вошли в антологию «Литературное наследие обских угров» – издание, в котором представлено творчество ярких, самобытных, талантливых поэтов и прозаиков из числа народов ханты и манси. В сборнике представлено 30 мансийских авторов. Кроме этого, её произведения опубликованы в сборнике «Антология. Поэзия». Книга издана Фондом поддержки национальных литератур в городе Москве в 2020 году. Она также пишет для маленьких читателей. Её стихи, потешки, колыбельные песни публикуются в различных детских сборниках и журналах.
Мария Тихоновна с начала 90-х годов сотрудничает с мансийской газетой «Луима сэрипос». Врио директора Объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина, говоря о творчестве поэтессы, отметила, что стихи и статьи написаны на хорошем мансийском языке, которые всегда интересно читать. В её статьях встречаются старинные слова, которых нет в словарях, поэтому они представляют большую ценность. И журналисты редакции всегда рады встрече с ней.
Учёный, кандидат педагогических наук, автор учебников по мансийскому языку Дина Васильевна Герасимова на литературной встрече рассказала, что при составлении учебников авторский коллектив столкнулся с нехваткой литературных примеров для учебных пособий по мансийскому языку. Поэтому творчество Марии Тихоновны очень помогло при составлении примеров для новых учебников. Детские произведения поэтессы включены в учебники по мансийскому языку для 3 и 4 классов.
Самобытный автор, сказительница, исполнитель мансийских лирических песен Мария Тихоновна Двинянинова юбиляр 2021 года, в апреле она отметила 70-летний юбилей. Литературная встреча с поклонниками литературного таланта поэтессы была посвящена этой юбилейной дате.
Людмила Теткина