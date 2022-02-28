Коренные народы поддерживают специальную операцию на Украине

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Президент общественной организации коренных малочисленных народов Севера «Спасение Югры» Людмила Алферова высказала свою позицию о событиях, ведущихся с целью обеспечения мирной жизни на Донбассе.
– Нам очень повезло с нашим лидером, с нашим президентом. Мы верим своему правительству, мы верим политике нашего президента. И гордимся тем, что он умеет отстаивать интересы нашей страны и твёрдо заявлять о своей позиции, и эту позицию мы, коренные народы Югры, поддерживаем. И хочу сказать, что Россия никогда не переписывала историю. Самое главное – Россия никогда не была агрессором, никогда не была захватчиком. Наша страна всегда несёт только мир и об этом нужно помнить. Мы, коренные народы Югры, за мир во всем мире!
Свое мнение по поводу ситуации на Украине высказала кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округ – Югры, почётный член окружного Совета старейшин коренных малочисленных народов Югры Дина Васильевна Герасимова:
– Родственников и друзей в беде не бросают, конечно, нужно помогать. Это экстренная и неординарная ситуация. Украина здесь не при чём. Если бы минские соглашения, принятые 8 лет назад, выполнялись, никого конфликта не было. Территория Донбасса 8 лет подвергалась бомбежкам. Ну, сколько же можно издеваться над народом? Поэтому они и обратились к России. Я считаю, наша страна должна помочь родственному народу. Родственников нужно защищать. Ситуация, конечно, сложная. Я уверена, что всё закончится хорошо. Я поддерживаю всё то, что делает Путин. Он очень умный и талантливый стратег. У него всё продумано наперёд.
24 февраля Россия начала спецоперацию по помощи республикам Донбасса. Президент Владимир Путин в своем обращении к нации рассказал, что операция миротворческая. Россия не воюет с народом Украины. Цель спецоперации – установление мира и денацификация этой страны.
Людмила Теткина