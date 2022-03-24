Окружной детский конкурс видеороликов «Сначала была сказка» объявлен в Югре

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В рамках Года культурного наследия народов России и в соответствии с Концепцией поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 1 апреля стартует приём заявок на окружной детский конкурс видеороликов на лучшее чтение сказки на языках коренных малочисленных народов Севера «Сначала была сказка», на хантыйском языке – «Олангн моньщ вос», на мансийском языке – «Овлэт мойт олыс», на ненецком языке –«Нил'ипче йшотпял'с н'аймэщ».
Конкурс проводится с целью привлечения внимания, повышения интереса детей и молодежи к фольклорному наследию коренных малочисленных народов Севера, популяризации использования хантыйского, мансийского и ненецкого языков.
Организаторы – объединённая редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» и департамент общественных и внешних связей Югры.
В конкурсе могут принять участие школьные, семейные команды – дети в возрасте 7–17 лет и взрослые члены семьи, владеющие языками коренных малочисленных народов Севера и проживающие в Югре.
Предметом конкурса является фольклорное произведение коренных малочисленных народов Севера – сказка в исполнении участников школьной, семейной команды в формате видеороликов на хантыйском, мансийском и ненецком языках продолжительностью не более 10 минут в форматах AVI, MOV, MPEG, МP4.
Приём заявок ведётся с 1 апреля по 15 сентября 2022 года. Конкурсные работы необходимо присылать по адресу: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, д. 31, каб.501 (приёмная), либо в электронном формате на e-mail: khanty.mansi.mir@gmail.com.
По всем вопросам обращаться к координаторам по телефонам:
8 (3467)33-36-07, моб. 8-912-534-66-41, e-mail: asovo@bk.ru – редактор газеты «Ханты ясанг» Енов Владимир Егорович;
8 (3467)33-23-09, моб. 8-908-880-44-27, e-mail: etpos_toma@mail.ru – редактор газеты «Луимасэрипос» Мерова Тамара Сергеевна.
Итоги конкурса подводятся не позднее 15 октября 2021 года. Конкурсные работы будут оценивать известные деятели культуры, работники средств массовой информации, общественные и государственные деятели Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Положение о конкурсе и заявка - здесь.
Информация о победителях будет размещена на официальном сайте БУ «Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луимасэрипос» – сетевом издании «Ханты Манси Мир» www.khanty-yasang.ru и в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.