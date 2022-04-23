Правительство региона направит дополнительно 16,5 млрд рублей на выполнение социальных обязательств

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На заседании думы Югры седьмого созыва внесены изменения в закон автономного округа «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
«Депутаты рассмотрели и одобрили корректировку бюджета на текущий год, – отметил председатель думы Югры Борис Хохряков. - За счёт налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных поступлений доходы и расходы главного финансового документа региона увеличиваются».
Отметим, что данные решения рассмотрены Правительством Югры на заседании, состоявшемся накануне под председательством губернатора автономного округа Натальи Комаровой: были уточнены параметры главного финансового документа, а также – основные направления и приоритеты расходования дополнительных средств.
Доходы бюджета автономного округа на 2022 год увеличиваются на 16,5 млрд рублей и составят 268,5 млрд рублей. Расходы увеличиваются в 2022 году на 20,4 млрд рублей и составят 305,9 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2022 год увеличится на 3,9 млрд рублей и составит 37,4 млрд рублей.
Дополнительные средства будут направлены на принятые решения об индексации оплаты труда работников бюджетной сферы, не подпадающих под действие указов президента РФ, на 4% с 1 января 2022 года. Средства также пойдут на обеспечение новой выплаты в виде ежемесячной денежной поддержки на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, на предоставление единовременной денежной выплаты в 2022 году в размере 5 000 рублей семьям с детьми, имеющим доход на каждого члена семьи не выше величины прожиточного минимума и семьям с детьми-инвалидами. Эта мера поддержка введена по поручению президента России Владимира Путина.
Средства также будут направлены на реализацию госпрограммы «Современное здравоохранение»:законопроектом предусмотрено предоставление дополнительных бюджетных ассигнований на приобретение лекарственных препаратов, расходных материалов для бесперебойной работы отделений реанимации и анестезиологии, оказания экстренной медицинской помощи общетерапевтического профиля и медицинских изделий первоочередной необходимости.
Так же предусмотрены дополнительные расходы на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений в рамках госпрограммы «Развитие жилищной сферы».
Информация Департамента общественных, внешних связей и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры