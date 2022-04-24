Югорчан приглашают принять участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору приоритетных объектов для благоустройства

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Всероссийское онлайн-голосование по выбору приоритетных объектов для благоустройства проходит с 15 апреля по 30 мая. Оно реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На голосование вынесено порядка пяти тысяч объектов, из них 54 из автономного округа.
«Стартующее голосование уже второе, оно было проведено в прошлом году, и вызвало большой интерес жителей страны – почти 10 млн человек стали его участниками. Это говорит о том, что успешно запущен механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, что является одной из ключевых целей нацпроекта «Жилье и городская среда», – сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. – Обеспечивая прямой инструмент влияния россиян на преобразование городской среды в своих муниципалитетах, реализация этого проекта доказывает, что сами горожане обретают новый статус в своей повседневной жизнедеятельности. Всероссийское голосование является также масштабной социальной акцией, возможность принять участие в которой имеет каждый россиянин».
На голосование вынесены как объекты благоустройства (общественные пространства, скверы, набережные, улицы и парки, дворовые территории), так и конкретные дизайн-проекты для пространств, которые были отобраны в регионе ранее. Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
Проголосовать можно на официальном сайте с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» либо через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников.
«Общероссийская платформа создана для того, чтобы максимально упростить участие граждан в жизни города. Именно жители должны решать, какие территории должны быть благоустроены в первую очередь. В прошлом году голосование проводилось в первый раз, и мы сразу увидели большой интерес жителей и их желание участвовать в развитии среды вокруг них. В этом году мы ожидаем ещё больший интерес к голосованию со стороны жителей нашей страны, – подчеркнул Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. – Из отобранных в прошлом году проектов 2 372 территории будут реализованы уже в этом году. Проекты-победители этого года будут включены в план на следующий год».
Для того, чтобы помочь гражданам отдать свой голос за территорию или проект по благоустройству, в каждом регионе созданы волонтерские штабы. Основные задачи волонтеров – это рассказать о планируемых к благоустройству территориях, помочь жителям проголосовать и ответить на основные вопросы о голосовании. В Югре это более 600 человек.
Список объектов из 17 муниципалитетов Югры размещен на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».
«Это народный проект. Никто другой кроме жителей Югры не принимают решения что нужно сделать и сейчас. Одним из основных показателей проекта является его вовлеченность. В прошлом году в решении вопросов городского развития приняли участие более 200 тысяч югорчан», - отметил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Югры Илья Ким.
Напомним, организаторами голосования выступают министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.