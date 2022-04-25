Добро пожаловать в профессию

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Добро пожаловать в профессию

Главный врач Югорской городской больницы Андрей Маренко принял участие в Дне открытых дверей школы №2. По традиции в образовательное учреждение пригласили будущих десятиклассников и их родителей, чтобы гости смогли пообщаться с профессионалами по специальностям, которые представлены в профильных классах.

Уже много лет здесь открыты медицинские и кадетские классы, а педагоги успешно занимаются предпрофессиональной подготовкой, в том числе при поддержке югорских медицинских работников, курирующих классы с углубленным изучением химии и биологии. Именно после их окончания ребята поступают в медицинские ВУЗы и выбирают профессию врача. Это направление пользуется у школьников популярностью. В свою очередь, врачи готовы оказывать всяческую поддержку будущим коллегам, чтобы привлечь молодые кадры в городское медучреждение. Важность профильного обучения отметил и Андрей Маренко.

«Мы, традиционно, уже в течение нескольких лет пытаемся правильно ориентировать подрастающее поколение, то есть вас, в выборе профессии. Чтобы вы определили для себя нужное направление и дело своей жизни, в котором сможете себя максимально реализовать и получать удовольствие. Главное — принять решение, о котором не пожалеете в будущем», — напутствовал учеников руководитель городской больницы.

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Пнд, 25/04/2022 - 09:52

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